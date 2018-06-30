Когда лучше сделать тест на беременность

Тесты на беременность можно купить в любом магазине и аптеке. Они позволяют определить наличие беременности на раннем сроке. Изобретение тестовых полосок позволило без участия врача убедиться в том, зародилась новая жизнь в организме женщины или нет. Когда же лучше делать тест на беременность чтобы получить точный результат?

Что такое тест на беременность

Тест на беременность — это химический реактив, который изменяет свой цвет на реакцию с гормоном, вырабатывающимся с момента оплодотворения яйцеклетки в организме женщины.

Некоторые химические реактивы более чувствительны и способны уловить гормон уже за 4 дня до предполагаемой задержки. А есть обыкновенные реактивы, которые показывают «2 полоски» с момента задержки, то есть беременность прогрессирует уже около 12 дней с момента наступления овуляции, если, конечно, менструальный цикл регулярный.

Когда нужно и как лучше делать тест на беременность для более точного результата зависит от типа теста, которым вы собрались пользоваться.

Виды тестов на беременность

Следующие виды тестов помогают определить наличие развивающейся жизни в женщине в домашних условиях:

Стрип-полоска — самый дешевый и распространённый тест на беременность. На упаковках пишут, его реактивы чувствительны к гормонам беременности в моче за 4 дня до даты начала месячных, но они редко показывают положительный результат в столь раннем сроке. Учитывая качество стрип-полосок, для получения достоверного результата необходимо делать пару раз подряд.

Струйный тест очень распространён в Европе и США. Его большим плюсом является то, что не нужно собирать мочу для проведения реакции, на пластиковую палочку нужно просто пописять и после этого в течение 1 минуты будет известен результат.

Планшетный тест — это более новый и точный вид теста на беременность, но в настоящее время в силу своей дороговизны мало где используется. Тест делается так: на планшет в определённое место с помощью пипетки капается моча, собранная в утреннее время. При возникновении химической реакции возникает определённая цветовая пометка, которая расценивается как положительная реакция.

Цифровой тест сравнительно с другими очень дорогой, но позволяет сразу определить срок беременности. При регулярном менструальном цикле такие дорогие методы не имеют никакого смысла, так как рассчитать дату овуляции в этом случае очень просто. Тест можно проводить за 4-5 дней до предполагаемой даты начала менструации. При этом за 4 дня точность метода будет равна 51% и каждый последующий день увеличивается на 10-15%. В первый день задержки точность химической реакции составляет 99,9%. Впрочем, такие же проценты достоверности дают и более дешевые и доступные методы.

Общие советы по проведению теста на беременность в домашних условиях

Правила, написанные в инструкции тестов на беременность нужны для того, чтобы девушка, которая делает тест, получила точный, а не ложный результат:

Перед тем как собрать мочу нужно тщательно подмыться.

Моча для проведения реакции должна утренней, так как в ней находиться самое большое количество ХГЧ по сравнению с другим промежутком времени суток.

Оценка результата должна быть строго согласно инструкции, так как тест на беременность это химическая реакция, требующая определённых условий проведения.

При наличии задержки необходимо сделать как минимум 2 теста, потому что никто не застрахован от бракованного реактива.

Что делать после получения результата теста на беременность

Есть несколько вариантов результатов реакции, которые можно получить при его выполнении:

Результат положительный и есть задержка месячных — скорее всего вы беременны. Если беременность желательная, то на учет к врачу и прохождения своевременных медицинских обследований нужно идти на 8-12 неделе предположительной беременности. Если беременность нежелательная необходимо сразу обратиться к врачу для её прерывания, так как на ранних сроках такая процедура более безопасная для здоровья женщины.

Результат отрицательный и есть задержка месячных — необходимо повторить процедуру на следующий день, сдать анализ крови на ХГЧ или обратиться к врачу, который подскажет, как правильно подтвердить беременность. УЗИ на ранних сроках может привести к прерыванию беременности, поэтому лучше делать УЗИ плода на 11-12 неделе во время первого скрининга.

Результат отрицательный и нет задержки месячных — скорее всего вы не беременны, но если в период овуляции был половой контакт без предохранения, а оплодотворения яйцеклетки не произошло, нужно обратиться к врачу в центр планирования семьи или просто в женскую консультацию для того, чтобы разобраться, почему беременность не наступила.

Прежде чем делать тест на беременность для получения точного результата нужно обязательно прочитать инструкцию к его применению, так как каждый тип теста имеет свои особенности использования. Только соблюдение всех рекомендаций инструкции поможет получить точный результат.

Нужно помнить, что только совокупность объективных и субъективных данных в комплексе с лабораторными обследованиями могут дать окончательный результат.