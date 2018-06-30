Почему от кардиотренировок нет пользы?

Кардиотренировки считаются самыми эффективными для сжигания жира. Но так ли это? При желании скинуть несколько килограмм человек сразу идет бегать, катается на велосипеде, занимается на гребном тренажере или использует другие методы кардионагрузки. Они и правда хорошо расщепляют жиры и не вредят сердечно-сосудистой системе.

При кардиотренировках у спортсмена учащается сердечный ритм, легкие получают больше кислорода, усиливается обмен веществ, уменьшает холестерин в крови и сжигаются жировые отложения.

Без достаточного количества кислорода подобного эффекта не будет, поэтому важно следить за дыханием при занятии.

Разновидности кардио нагрузок

Популярные виды кардиоактивности:

Бег.

Степ-аэробика.

Поездки на велосипеде или велотренажере.

Тренировки на эллиптическом тренажере или степпере.

Плаванье.

В современных фитнес центрах в эту группу также относят бодифлекс, йогу, тай-бо и другие типы боевых направлений. Менее популярными считаются гребля, быстрая ходьба, бадминтон, теннис.

Каждый тип занятий приносит пользу организму, но в них есть и минусы. Если при ходьбе у человека улучшается походка и осанка, то при езде на велосипеде положение тела изогнутое. Это ограничивает кровоток, сдавливает вены в районе таза. Если сравнивать по сжиганию жира, то при энергичных пеших прогулках человек тратит 400-500 ккал, а при кручении педалей — 500-700 ккал. Стоит ли жертвовать собственной спиной ради такой небольшой разницы?

По последним исследованиям эллипсоидные тренажеры не такие эффективные, как нас всю жизнь убеждали. Эти упражнения подходят больше для реабилитационной терапии, а не для сжигания жира. На нем меньше нагрузка на колени, чем при ходьбе. Однако, снижение веса проходит медленнее.

Гребной тренажер и бег на длинные дистанции считаются, как средства сжигания жира, но эффекта от них мало. Если неправильно выполнять упражнения, то все попытки будут напрасны. Бегу, как и плаванью, нужно учиться. При неправильной постановке стопы, дыхании и отсутствии специальной обуви тренировки будут опасными для здоровья. Гребной тренажер подходит больше для увеличения мускулатуры в верхней части тела, а не для сжигания жировых отложений.

Каждый второй, кто занимается бегом или ходьбой дополнительно берет утяжелители. При этом в мыслях спортсмена: «Я увеличиваю нагрузку, и больше сожгу калорий». Но это мнение ошибочно. Нагрузка увеличивается только на колени, и со временем суставы начинают болеть. Для повышения энергозатрат лучше изменить наклон дорожки или ускорить бег.

Типичные ошибки при тренировке

Неправильные занятия приводит к ухудшению состояния здоровья. Бессмысленное кардио — это:

Избыток спорта — когда вы ходите в спортивный зал каждый день.

Нерегулярные занятия — нужно придерживаться определенного графика, чтобы организм привыкал и не давал сбои. Стоит учитывать подготовленность человека и цели.

Длительные кардиосессии — долгие тренировки негативно влияют на организм. После силовых тренажеров оптимально 15-20 минут кардио, а для обычного занятия — 30-45 минут.

Без соответствующей подготовки — нужно следить за пульсом и дыханием.

Одинаковые упражнения — рекомендуется в равной пропорции заниматься всеми мышцами и частями тела, и делать разнообразные упражнения.

Время — идеальное время для похода в спортзал или пробежки — утро или вечер после еды.

Употребление углеводов перед походом в спортзал — к активным занятиям можно приступать минимум через 1,5 часа после употребления пищи.

Чтобы кардио не были в тягость или напряг рекомендуется выбирать тот тип нагрузок и упражнений, которые подходят и нравятся. Для эффективных тренировок не нужно истязать себя или заставлять что-либо делать. Стоит прислушиваться к организму.

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Самостоятельно кардио не дает результатов, поэтому и считается бессмысленным. Чтобы был изменения советуют комбинировать занятия с силовыми упражнениями. Поскольку многие кардионагрузки имеют одинаковый показатель сжигания жира, то лучше выбирать менее сложный. Оптимальным считается часовая пешая прогулка, чем активная тренировка на гребном или велотренажере.

Советы тренеров

У каждого метода карионагрузки свои плюсы. Чтобы подобрать подходящее направление нужно определить цель тренировок. От занятий нужно получить удовольствие, а не только истязать организм. Чтобы кардио не было бессмысленным эксперты этого направления советуют спортсменам:

Правильно выполнять упражнения.

Следить за ритмом сердца.

Определять цели.

Сначала делать небольшие разминки низкой интенсивности.

Утром и вечером организму нужны разные нагрузки.

Следить за объемами тренировок.

Такой спорт подходит далеко не всем. Он не рекомендован людям с проблемами сердца и сосудов, онкологией, диабетом, инфекционными болезнями, после операций и родов. Ко всем интенсивным нагрузкам нужно подходит с умом и после консультации с доктором.

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