Активированный уголь опасен для здоровья

Активированный уголь нередко презентуется как суперсредство, способное помогать сразу от целого ряда нарушений, от проблем с пищеварением до кожных высыпаний. Также утверждается, что уголь незаменим как компонент детоксикации. Но насколько безопасно его использовать? Диетолог из Королевского колледжа Лондона София Медлин выступила в прессе с доводами о том, почему нужно отказаться от употребления активированного угля, если этот медикамент не был рекомендован врачом. По словам эксперта, абсорбирующее свойство активированного угля делает его средством, которое может лишить организм важных для него питательных веществ.

«Уголь абсорбирует витамины, минералы и антиоксиданты. В результате, вместо того, чтобы их усваивал организм, полезные нутриенты «приклеиваются» к частицам угля ним и уносятся прочь точно так же, как и вредные вещества», — отметила эксперт.

Также небезопасно принимать активированный уголь на фоне лечения медикаментами. Из-за абсорбирующего их угля лекарства просто не успевают подействовать на организм, — в итоге это может оказаться фактором серьезных проблем со здоровья. Нельзя принимать сразу большое количество препарата, предупредила специалист. В таком случае повышается риск навредить пищеварительной системе — может забуксовать кишечник, возникают тошнота и запор. Активированный уголь ценится как прекрасное средство для избавления от вредных веществ. Эксперт заявила, что таковым уголь может быть лишь при условии, что токсины недавно попали в организм.

«Попытки провести с помощью угля детоксикацию от алкоголя или несвежей пищи, съеденной прошлым вечером, обречены на провал — все плохие элементы уже давно попали в кровь», — сказала София Медлин.