5 простых советов, чтобы наладить хороший сон

Согласно научным исследованиям, 69% людей не имеют возможности регулярно полноценно высыпаться. Специалисты рассказали о том, в какой обстановке следует засыпать, чтобы подолгу не ворочаться в постели. Всем, у кого возникают проблемы с бессонницей, нужно придерживаться постоянного графика — укладываться спать и просыпаться в одно и то же время. Врачи, которые дают такой совет, отмечают: следуя данной привычке, можно спасти себя от «разбитого» состояния по утрам и сохранить тонус в течение дня. Кроме того, перед сном не нужно думать о событиях, провоцирующих негативные эмоциональные переживания. Также следует избегать физических нагрузок. Но самое большое зло для тех, кто собирается заснуть, — это гаджеты. Свет, исходящий от экранов этих устройств, может подавлять мелатонин, отвечающий за сон. Минимум 30 минут до засыпания, по словам медиков, нужно выключать свои смартфоны, и на ночь класть их подальше от себя. Вызывает проблемы с засыпанием и манера есть поздно вечером, поэтому принимать пищу следует хотя бы за 2-3 часа до того, как лечь в постель. Также полезно знать, что по вечерам не нужно есть тяжелую пищу и пряности, пить кофеиносодержащие напитки, включая чай. Ранее МедикФорум писал о том, как можно улучшить состояние сердечной мышцы без лекарств.