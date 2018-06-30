Как правильно заниматься на эллиптическом тренажере для похудения?

Доброго времени суток, уважаемые поклонники ЗОЖ! Если вы хотите узнать, как правильно заниматься на эллиптическом тренажере, то данная статья именно для вас. Мы расскажем, чем полезны тренировки на орбитреке, сколько времени надо упражняться, чтобы похудеть, и поможем освоить правильную технику.

Эллипсоид (эллипс, орбитрек, кросс-тренажер) — это спортивное оборудование с эллиптически вращающимися педалями, имитирующее бег, спортивную ходьбу, езду на велосипеде. Тренировка на нем представляет собой вид аэробной активности. Занятия позволяют проработать как нижнюю, так и верхнюю часть туловища. При этом организм подвергается равномерной нагрузке, что незаменимо для похудения и поддержания мускулатуры в тонусе.

Содержание

О пользе и особенностях тренинга

Алгоритм выполнения упражнений

Видео

О пользе и особенностях тренинга

Орбитрек является универсальным спортивным средством. Он подходит мужчинам и женщинам разных возрастов, с различным уровнем физической активности. Упражняться на нем можно даже беременным, но только в умеренных количествах и после консультации врача.

Покупая такое оснащение для дома, часто люди задаются вопросом, можно ли детям тренироваться на эллипсоиде? Ответ будет положительным, но не следует оставлять их в комнате одних, тренинг должен проводиться под контролем взрослых.

Во время работы на эллипсоиде ступни не отрываются от платформы. Такое положение позволяет снизить нагрузку на суставы нижних конечностей. При этом устройство эффективно помогает сбросить лишний вес, накачать ягодицы и другие части тела, восстановиться после травм и повреждений, подготовить организм к более серьезной физической нагрузке. Преимуществами кросс-тренажера можно назвать:

укрепление дыхательной системы;

корректировку проблемных участков;

безопасность тренинга;

отсутствие противопоказаний к занятиям;

регулировку уровня сложности и наличие дополнительного функционала.

Выбор программы зависит от цели занятий, наличия свободного времени и изначального порога физической готовности. Правильно подобрать нагрузку помогут советы тренера. Огромным плюсом занятий на эллипсоиде является плавная потеря веса и сжигание калорий без вреда для здоровья.

Алгоритм выполнения упражнений

Помимо того, что такая тренировка позволяет подтянуть мышцы рук и ног, она также укрепляет пресс и мускулатуру спины. Какая именно мышечная группа подвергнется нагрузке, зависит от выбранного типа ходьбы:

вперед (общеукрепляющий тренинг);

назад (задняя поверхность бедра + ягодицы);

в наклоне (икры + бедра + ягодицы);

сидя (ноги + поясничный отдел спины).

Прежде чем начать занятие, нужно убедиться в исправности оснащения. Важно предварительно освоить классическую технику ходьбы, а затем приступать к усложненным версиям упражнения.

Итак, необходимо стать ногами на платформы, руками ухватиться за специальные рычаги, спина прямая, пресс напряжен. Следует за счет усилия ног запустить тренажер в действие. Чтобы тренинг прошел эффективно, надо учитывать следующие рекомендации:

двигайтесь плавно, без рывков и резких остановок;

следите за частотой пульса;

тренироваться каждый день можно только опытным спортсменам, новичкам достаточно 3-4 раз в неделю;

контролируйте то, сколько минут вы занимаетесь, и с какой скоростью двигаетесь, начать следует с 20-30 минутной тренировки с минимальным уровнем интенсивности, постепенно время и скоростные показатели можно увеличивать;

чередуйте интенсивность занятий;

правильно питайтесь и пейте больше жидкости;

следите за дыханием.

Имея дома такой спортивный инвентарь, вы сможете самостоятельно решать, в какое время лучше заниматься, какое направление и уровень нагрузки выбрать. Не стоит изнурять себя тренировками. Вы должны получать удовольствие от занятий. Отзывы похудевших свидетельствуют о том, что продуманный и ответственный подход к домашнему тренингу гарантирует заметные изменения в фигуре за 2-3 месяца тренировок.

Видео

Надеемся, что наши советы и рекомендации помогли вам понять, как заниматься на эллипсоиде в домашних условиях, чтобы поддержать отличную физическую форму. Если статья была полезна, расскажите о ней друзьям на своих страничках в соц. сетях. Мы заранее всех благодарим, и желаем удачи на пути к ЗОЖ!