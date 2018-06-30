Как накачать мышцы тела? Тренируемся правильно и эффективно

Сегодня тема нашей статьи посвящена новичкам, а именно, мы научим начинающих спортсменов тому, как правильно накачать мышцы всего тела. Доброго времени суток, друзья! Заниматься можно в тренажерке или дома, при этом важно запастись мотивацией и не бросить тренинг на полпути к намеченной цели.

Важно понимать, что если девушкам надо похудеть, то стоит рассмотреть программу кардио тренировок. Для наращивания мышечной массы и прорисовки рельефа, необходим силовой тренинг, т. е. работа с собственным весом и отягощением. Грамотный подход при организации занятий гарантирует заметный результат в короткий срок, даже если тренировки проводятся в домашних условиях. Как грамотно организовать тренировки? Чтобы вы могли гордиться своим телом, нужно обеспечить мышцам необходимую физическую активность. Сделать мускулы ног и мышцы рук подтянутыми, пресса, груди и спины сильными, а ягодицы упругими, поможет качественный комплекс упражнений в сочетании с правильным питанием.

Тренируясь, следует придерживаться ряда несложных правил, которые повысят эффективность занятий:

Измените пищевые привычки. Многие задаются вопросом, можно ли без правильного питания прокачать тело? Ответ будет отрицательным. Если «заправлять» организм неправильными веществами, результата от тренинга не будет. Основу рациона должен составлять белок. Углеводы разрешены только сложные, жиры надо свести к минимуму. Важной составляющей меню является клетчатка. Питаться надо сбалансированно, организму нужны витамины, минералы, кислоты и другие полезные вещества.

Больше пейте. Вода необходима каждой клеточке тела. Она очищает, заряжает энергией, выводит шлаки и токсины, ускоряет метаболизм. Суточная норма потребления жидкости составляет 2 литра.

Занимайтесь трижды в неделю. Проводить время в тренажерном зале или тренироваться дома надо регулярно. Не стоит ждать, что вы быстро измените свое тело. В данном деле важна систематичность. Также не забывайте, что мышцам для роста и восстановления нужно время, поэтому режим «понедельник-среда-пятница» является идеальным.

Перед тренировкой выполняйте разминку. Всегда важно подготовить мускулатуру к предстоящей нагрузке, это позволит избежать травм и повреждений.

Увеличивайте нагрузку постепенно. Начинайте тренинг с простых упражнений без весов. С каждой тренировкой добавляйте по несколько раз к предыдущему количеству повторов.

Соблюдайте технику. Сосредоточьтесь на выполнении упражнения. Не торопитесь. Скорость — не самое главное, гораздо важнее качество. Сконцентрируйтесь на работе мышц, правильном дыхании.

Уделите большое внимание сну, ложитесь до 23:00 и спите как минимум 7 часов в сутки.

Рельефное тело — достижимая цель, необходимо только приложить чуточку усилий и проявить упорство. Важна мотивация и сила воли. Придерживайтесь строгой дисциплины, и результат не заставит вас ждать. Эффективный комплекс упражнений Чтобы накачать мышцы всего тела, нужно включить в программу упражнения на разные группы мышц. Представляем вашему вниманию эффективные упражнения для:

Груди. Для мускулатуры грудной клетки лучшим решением станут отжимания. Отжиматься от пола, чтобы накачать грудные мышцы, надо с широкой постановкой рук. Выполнять следует по 15-20 повторений в 2-3 подхода.

Шеи. Чтобы накачать мускулатуру в области шеи, необходимо работать на сопротивление. Простое упражнение — обхватить ладонями затылок и тянуть голову к земле, мышцами шеи создавая сопротивление. Также можно использовать упражнения с грузами, эластичной лентой, но делать это следует под контролем опытного тренера.

Пресса. Брюшная мускулатура разделяется на прямую и косые мышцы живота. Чтобы проработать их, необходимо выполнять скручивания (классические, обратные, двойные), подъем ног в висе (на турнике) и лежа, планку, «велосипед».

Ног. Чтобы заставить работать мышцы ног и ягодицы, потребуется включить в тренинг приседания, выпады, бег, прыжки на скакалке. Приседать лучше всего с гантелями, также можно усложнить задачу и приседать со штангой. Есть также приседы с прыжком, скручиваниями, эластичной лентой.

Рук. Для накачки бицепса и трицепса подойдут подтягивания с разной технологией хвата, а также различные жимы, сгибания и разгибания рук.

Спины. Проработать широчайшие мышцы спины помогают подтягивания на турнике с широким хватом. В зале можно использовать тренажеры и специальное оборудование. Для накачивания данной мышечной группы подойдет тяга гантелей в наклоне или тяга на наклонной скамье.

Надеемся, из нашей статьи вы поняли, как правильно накачать мышцы всего тела. Если вы сделали необходимые выводы, поделитесь контентом с друзьями у себя на страничке в соц. сетях. Спасибо большое всем неравнодушным, удачи и до новых встреч!