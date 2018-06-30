Как накачать нижний пресс и убрать живот?

Приветствуем всех гостей нашего сайта. В данной статье мы хотим поговорить с вами о том, как накачать нижний пресс живота. Тема скопления лишнего жира в области талии беспокоит многих женщин и мужчин, ведь жировые отложения там очень легко появляются, и очень трудно устраняются.

Мускулатура пресса состоит из двух основных составляющих — прямой и косой мышц. Первая условно делится на верх и низ. Прокачав прямую мышцу, удастся стать обладателем заветных кубиков, которыми можно гордиться во время пляжного сезона и не только.

Мы расскажем, какие упражнения на нижние кубики пресса надо выполнять, а также поделимся важными правилами занятий. Полезные рекомендации и советы Перед тем, как начать работать на нижнюю часть пресса в тренажерном зале или дома, девушке необходимо понимать, что убрать живот быстро не получится. Формирование рельефа брюшной стенки требует времени и усердия, а также знания важных правил и рекомендаций:

70% успеха при устранении жира внизу живота — это коррекция питания. Если не изменить пищевые привычки, тренируйтесь хоть круглосуточно, заметного результата вы не увидите. Основу рациона должна составлять белковая пища, сложные углеводы, клетчатка. Для похудения надо отказаться от сладостей, мучного, фаст-фуда, полуфабрикатов и других вредных продуктов.

Соблюдайте питьевой режим. В сутки взрослый человек должен выпивать 2 литра жидкости. Вода помогает вывести шлаки и токсины, очистить организм, ускорить метаболизм.

Сочетайте кардио нагрузку и целевые упражнения на пресс. Развивайте выносливость. Каждое упражнение выполняйте в 3 подхода по 15-20 раз.

Занимайтесь регулярно, лучше всего трижды в неделю.

Стоит понимать, что строение тела девушек и парней существенно отличаются, поэтому и тренинг в домашних условиях или зале для каждого будет свой. У представительниц прекрасной половины человечества отложение жировой прослойки в области живота — это природная защита детородных органов. Накачать мышцы пресса для женщин сложнее, чем для мужчин.

Представителям обоих полов перед началом тренировок, необходимо разработать план занятий. Важно придерживаться его, подобрать для себя правильную мотивацию. Что включить в тренировку? Нужно понимать, какие именно упражнения и тренажеры максимально задействуют низ живота в работу. Обязательно стоить включить в программу тренировок:

Скручивания. Это классическое упражнение для мышц брюшной стенки. Можно использовать классическую технику, при которой человек лежит на полу, ноги согнуты в коленях, а руки заведены за голову. При этом надо отрывать верхний плечевой пояс и тянуться грудью к коленям.

Также эффективно работают обратные скручивания. Их удобно выполнять на скамье. Ложимся на лавку, руками держимся за ее края, отрываем ноги и поднимаем их до вертикального положения, затем возвращаемся в исходное положение.

Ножницы. Принимаем горизонтальное положение, руки располагаем вдоль туловища. Ноги отрываем от пола и, удерживая под углом в 45 градусов, выполняем захлесты, как будто, режем ножницами.

Подъем ног в висе. Упражнение выполняется на турнике или брусьях. Необходимо ухватиться руками за перекладину и подтягивать согнутые ноги к животу. Усложненная версия — поднимать ноги прямыми так, чтобы в верхней точке угол между корпусом и бедрами составлял 90 градусов.

Подтягивания ног сидя. Если мы убираем жир с живота, без этого упражнения не обойтись. Садимся на лавку, отклоняем корпус слегка назад, ноги отрываем от пола и удерживаем в одной плоскости с тазом. Держась руками за края скамьи, необходимо подтягивать ноги максимально близко к туловищу, стараясь коснуться коленями груди.

Подъем ног. Ложимся на гимнастический коврик, поясницу прижимаем к полу, руки фиксируем вдоль корпуса. Силой пресса отрываем ноги от горизонтальной плоскости и поднимаем их перпендикулярно туловищу. Затем плавно опускаем обратно.

Книжка. Лежа на полу, надо вытянуть ноги и руки, создав одну прямую линию. Необходимо одновременно отрывать их от поверхности и тянуться вверх, напрягая пресс.

Теперь вы знаете, как прокачать нижний пресс, и понимаете, что за неделю стать обладателем идеального рельефа нельзя. Мы надеемся, что наша статья поможет вам на пути к намеченной цели. Поделитесь ею с друзьями и знакомыми в соц. сетях. Желаем вам эффективных тренировок! До скорой встречи!