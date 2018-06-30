Женская программа для занятия в тренажерном зале

Приветствуем всех, кому интересен здоровый образ жизни! Сегодня мы поговорим о том, как должна выглядеть программа для занятий в зале для девушки. Многие занимаются спортом дома, но вскоре начинают жаловаться на отсутствие результата. Тренинг в домашних условиях эффективен при совокупности факторов, а если вы хотите 100% результат за короткий срок (2-3 месяца), начать следует с покупки абонемента в тренажерный зал и составления индивидуальной программы тренировок.

Удастся ли стать обладательницей идеальных форм, зависит от целей, мотивации, генетики, прилагаемых усилий, питания, грамотного тренера. Но главным фактором построения стройной накачанной фигуры является правильно подобранный комплекс упражнений.

Особенности женского тренинга

Многие девушки боятся заниматься на тренажерах, т. к. не хотят приобрести мужскую фигуру. На самом деле посещение зала без специального допинга не изменит ваше тело до неузнаваемости, это все — миф. Такие изменения неспособны произойти по ряду физиологических причин, а именно из-за более низкого уровня тестостерона, чем у парней, особенного строения мускулатуры и специфического метаболизма.

Для начинающих занятия фитнесом в спортзале составление программы должно находиться на первом месте. Тренируясь по продуманной схеме, удастся быстро достичь поставленных целей без вреда для здоровья. Чтобы составить личный комплекс, необходимо учитывать пять основных факторов:

Цели занятий. Кто-то занимается для похудения, другие — для рельефа, третьи — для наращивания мышечной массы и сушки. Определите собственный мотив.

Направления. На основе целей подбирается направление, в котором вы будете работать. Если вы хотите похудеть, то нужна программа для сжигания жира. Она включает серьезные кардио нагрузки (бег, прыжки). Силовая часть тренировки подразумевает, что упражнения выполняются в быстром темпе в 3 подхода по 15-20 раз с небольшими весами. Если ваша задача — нарастить мышцы и накачать попу, то количество повторений уменьшаем, а рабочий вес увеличиваем.

Система. Тренироваться надо регулярно. Лучший график — трижды в неделю (через день). Так мускулатура сможет качественно восстанавливаться после нагрузки. Длительность одной тренировки для новичков не должна превышать 60 минут.

Техника. Очень важно правильно выполнять упражнения. Оттачивать технику надо без весов, перед зеркалом в медленном темпе. Основу тренинга должны составлять базовые упражнения, дополнить их можно изолирующими.

Питание. Без коррекции рациона ни прокачать ягодицы, ни похудеть не получится. Основу меню должен составлять белок, сложные углеводы, клетчатка. Важно много пить.

Ведите дневник своих спортивных достижений, фиксируйте изменения, записывайте результаты. Составляйте программу занятий сразу на месяц, но не забывайте усложнять тренинг по мере адаптации организма к нагрузке. Читайте больше полезной информации, увеличивайте теоретическую базу. Только комплексный подход обеспечит заметный результат.

Составляем индивидуальный комплекс

Независимо от того, предстоит вам жиросжигающая или силовая тренировка, важно начать ее с разминки. Легкая кардио нагрузка в начале занятий позволит подготовить организм, предотвратить травмы и повреждения, разогнать пульс и ускорить метаболизм.

Базовая программа для девушек, целью которых является похудение, выглядит следующим образом:

Есть программы целевые, например, для прокачки ягодиц и бедер, пресса или рук. Если девушку беспокоит какая-то одна проблемная область, например, низ, то можно использовать стандартные программы приседаний на 30 дней.

Но также существуют комплексы под названием «Фулбоди», предназначенные для проработки мышц всего тела. В ходе такого занятия прорабатывается пресс, спина, есть упражнения для ног, рук и плеч. Пример круговой тренировки фулбоди с картинками смотрите ниже:

Теперь вы знаете, какие бывают программы для тренинга девушек в спортивном зале. Используйте полученные знания для разработки персональной тренировки. Надеемся, наши советы и рекомендации помогут вам в короткие сроки достичь поставленных целей. Удачи, и до новых встреч!