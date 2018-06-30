Утренняя гимнастика на каждый день для похудения

Приветствуем всех поклонников здорового образа жизни! Сегодня многих интересует утренняя гимнастика для похудения, и не зря. Уделив простым упражнениям всего 15-20 минут вашего утра, вы вскоре заметите, как изменится не только фигура, но и самочувствие в целом.

Утренний комплекс одинаково эффективен для женщин и мужчин разных возрастов. Освоить его под силу каждому. Тренируясь после пробуждения, вы заряжаете организм позитивом, насыщаете клетки кислородом, укрепляете мышцы и сжигаете жировые отложения. Важно подобрать подходящие упражнения и грамотно организовать тренинг, в этом вам помогут советы и рекомендации от команды «Я и Фитнес».

Осваиваем упражнения Утренняя гимнастика в домашних условиях должна начинаться с разминки. Всего пару минут легких вращений, наклонов, потягиваний, и вы избежите травм, растяжений и других повреждений. Начните потягиваться еще в постели, выполните подъем ног перпендикулярно туловищу, подтяните коленки к груди.

Затем следует включить музыкальное сопровождение, и можно приступать к зарядке для похудения. Комплекс должен быть ориентирован на проработку всех мышечных групп. Важно включить в тренинг упражнения для живота и боков, ног, спины, рук. Самые эффективные упражнения для гимнастики на каждый день — это:

Приседания. Необходимо расставить ноги на ширину плеч, руки сложить в замок перед собой. Приседаем, отводя таз максимально назад. Носочки должны отрываться от пола. Двигаемся вниз, пока угол в колене не составит 90 градусов. Затем выпрямляем корпус. Повторяем 30-40 раз. Прорабатываются бедра и ягодицы.

Отжимания. Следует сделать один подход на максимальное количество раз. Принимаем положение упор лежа. В пол упираются только носки и ладони, все тело вытянуто в ровную линию, пресс напряжен. Сгибаем и разгибаем руки в локтях. Работают руки, грудь, верхняя часть спины и пресс.

Ягодичный мостик. Ложимся на пол, руки вытягиваем вдоль туловища, ноги сгибаем в коленях и слегка разводим в стороны. Необходимо отрывать таз от горизонтальной поверхности и поднимать его максимально вверх. В верхней точке упор приходится только на ступни и лопатки. Выполняем 20 раз. Работает задняя поверхность бедра, попа и пресс.

Ножницы. Остаемся лежать на спине, ноги прямые. Отрываем их от пола на 45 градусов. В таком положении начинаем совершать махи в стороны, при соединении выполняем захлест, как будто, режем ножницами. Делаем минуту. Упражнение предназначено для пресса.

Планка. Это общеукрепляющее статическое упражнение, позволяющее задействовать все мышечные группы. Нужно стать, как на отжимания. Затем, сместить упор с ладоней на предплечья. В таком напряженном положении следует стоять минимум 1 минуту.

В завершение попрыгайте на скакалке, покрутите хула-хуп или используйте другой вид интенсивной кардио нагрузки. Можно составить индивидуальную программу под себя или освоить уже разработанные комплексы. Не лишним будет подкрепить домашнюю тренировку дыхательной гимнастикой. Большой популярностью пользуются китайская и тибетская методики, программы «Оксисайз» и «Бодифлекс», которые сочетают физические нагрузки и правильное дыхание.

Важные правила тренировок Чтобы утренняя гимнастика работала, и вы в скором времени почувствовали уменьшение веса и объемов, необходимо соблюдать несколько важных правил и рекомендаций:

Правильно питайтесь. Без коррекции рациона похудеть и избавиться от жировых отложений не получится.

Пейте больше воды. В сутки взрослому человеку требуется 1,5-2 литра жидкости. Вода очищает организм, ускоряет метаболизм, заряжает энергией.

Тренируйтесь не только по утрам. Гимнастику следует проводить ежедневно, но дополнительно можно 2-3 раза в неделю можно посещать спортзал, бассейн, фитнес-центр.

Правильно дышите. Кислород окисляет клетки жира, поэтому необходимо во время тренинга максимально насытить кровь кислородом.

Не занимайтесь в плохом самочувствии или настроении. Тренинг должен приносить радость и пользу, и ассоциироваться только с хорошими эмоциями.

Эти простые требования доступны взрослым и детям. Соблюдая необходимые условия, и регулярно тренируясь, уже через 2-3 месяца вы станете заметно стройнее без вреда для здоровья. Чтобы отслеживать результаты, сделайте фото до и после начала занятий утренней гимнастикой. Видео: Дыхательная гимнастика от Марины Корпан

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