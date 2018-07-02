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Воздержание: когда нельзя заниматься сексом
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Воздержание: когда нельзя заниматься сексом 

Anews 36 минут назад
Фото: anews.com
Наукой доказано, что сексуальная жизнь благоприятно влияет на здоровье человека, охватывая не только физиологию, но и психику, а также укрепляет эмоциональную привязанность партнеров. При ведении регулярной половой жизни в норму приходит активность всех систем организма, однако существуют некоторые противопоказания для занятий сексом.

Анализы

Перед сдачей биоматериала у акушера-гинеколога, примерно за 2 или 3 дня до этого, не рекомендовано заниматься сексом. Дело в том, что наличие во влагалище спермы способно повлиять на результаты анализов, поскольку в этот период меняется кислотность среды и, кроме того, общее соотношение бактерий и вирусов.

Лечение

После имевших место накануне оперативных вмешательств во влагалище остается раненая поверхность, поэтому традиционный интим способен спровоцировать кровотечение и достаточно опасные воспалительные процессы. В среднем после операции, организованной акушером-гинекологом, или после процесса родов лучше забыть о сексе на 2-4 недели.

Беременность

В случае наличия угрозы прерывания вынашивания ребенка половой контакт противопоказан. Связано это с повышенным риском начала преждевременных родов, кровотечения или даже выкидыша. Длительность отказа от секса обсуждается с лечащим врачом индивидуально.

Инфекции

Во время лечения ЗППП партнерам следует отказаться от близости, чтобы не столкнуться с повторным заражением. Важно убедиться, что болезнь отступила, что делается при помощи сдачи контрольных анализов, и только при благоприятном исходе можно возобновить половую жизнь.

Менструация

Во время критических дней организм женщины уязвим для воспалительных процессов в матке и придатках. Следует отказаться от секса на время менструации ради собственной безопасности.

Внутриматочная спираль

После ее удаления/установки в течение следующих 3-5 дней не стоит заниматься сексом. Данный аппарат вводится в организм в обильный день менструации, а для последующего прекращения выделений обычно хватает пары суток.

Выделения

Отказаться от секса следует, если у одного из партнеров есть нездоровые выделения, язвочки или высыпания на половых органах. При этом увеличивается риск заражения инфекцией, передающейся половым путем, поэтому при обнаружении подобных патологий следует обратиться к врачу.
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Женский форум  Ещё 1 источник 
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