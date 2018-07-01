Частые позывы: почему женщины страдают от цистита чаще мужчин?

Частые позывы сходить в туалет, как говорится, по-маленькому намного больше проявляются у представительниц прекрасного пола. Их могут сопровождать жжение во время мочеиспускания, боль внизу живота. Всё это признаки того, что у вас развился цистит. В материале мы расскажем, почему он возникает, какие симптомы мучают женщин и как справиться с этим неприятным недугом.

Причины образования цистита

Цистит представляет собой воспалительное заболевание мочевого пузыря. Он провоцируется инфекцией и намного чаще возникает в летнее время года. Виной тому могут быть мокрые купальники, обезвоживание, незащищённый секс и даже кондиционеры. Примечательно, что у женщин такая проблема возникает гораздо чаще, чем у представителей сильного пола. Причиной тому являются анатомические особенности. Дело в том, что у женщин уретра короче и шире, чем у мужчин, благодаря чему возникает более благотворная среда для проникания патогенов. Также женский мочеиспускательный канал находится у женщин ближе к анальному проходу, что увеличивает риск образования инфекционно-воспалительного процесса. Возбудителем оказывается Escherichia coli (кишечная палочка), которую в норме обнаруживают в прямой кишке. Представим ситуацию, которая проявляется летом крайне часто. Вы приезжаете на курорт, пляж или просто проводите выходные на берегу реки. Сегодня всё было хорошо, а вот на следующий день вы можете почувствовать первые признаки цистита. Причиной тому является мокрый купальник, который является скопищем вредных бактерий, способных проникнуть в мочеполовую систему и вызвать воспалительный процесс. Поэтому советы врачей по поводу смены белья после купания не носят безосновательный характер. Следует соблюдать это требование, чтобы мокрый купальник не спровоцировать переохлаждение органов малого таза, снизив уровень местного иммунитета, не вызвал активизацию патогенных бактерий и не привёл к циститу. Такому риску наиболее подвержены женщины с хронической формой: любое переохлаждение приводит к такой проблеме.

Нередко цистит возникает и из-за недостаточного количество жидкости в организме. Если вы мало пьёте чистой питьевой воды, то сами вредите себе: будет возникать более сильная концентрация мочи в мочевом пузыре. Это приводит к увеличенному росту микроорганизмов. Ещё одной причиной застоев можно назвать малоподвижный образ жизни и сидячую работу. И последний фактором, который способствует развитию цистита медики начинают незащищённый секс, причём не всегда партнёр может страдать половыми инфекциями. В таком случае всё равно производится обмен микрофлорой, а иногда и патогенный. Именно по этой причине цистит может крайне сложно лечиться. Первые признаки, как правило, проявляются в течение двенадцати часов.

Симптомы цистита

Самый первый и верный признак цистита — частые позывы к мочеиспусканию. Причём моча может не всегда выделяться хорошо. Во-вторых, образуется жжение и зуд в уретре (то есть мочеиспускательном канале) во время мочеиспускания. В-третьих, при цистите возникают болезненные ощущения и дискомфорт в области низа живота, таза, половых органов. Нередко моча может быть мутной, а иногда и с кровью. При этом у человека ухудшается общее самочувствие, возникает боль в пояснице. Примечательно, что у детей и пожилых людей симптомы цистита могут не так сильно проявляться. Но чаще всего такие люди склонны терпеть и молчать о симптомах, поэтому заболевание может быть выявлено не так быстро. А иногда единственными признаками этого заболеваниями могут быть лихорадка, тошнота и боль в животе. Кроме того, нередко к симптомам цистита могут добавляться раздражение наружного отверстия мочеиспускательного канала. К примеру, у некоторых мужчин и женщин возникает аллергия на вагинальные дезодоранты, парфюмерное мыло или тальк, даже на цветную туалетную бумагу.

Лечение цистита

При таких симптомах не стоит ждать, пока всё пройдёт само собой. Обязательно посетите врача, который поможет выявить причину образования цистита, а также назначит грамотное лечение. Лечащим врачом в таком случае является уролог (для мужчин) и гинеколог (для женщин). При остром цистите и том, который образовался первый раз, при соблюдении всех рекомендаций вылечить заболевание можно всего за 7-12 дней. Для того, чтобы это получилось, необходимо подобрать грамотные антибактериальные лекарства и другие медикаментозные препараты. Перед этим пациент сдаёт следующие анализы: анализ мочи, посев мочи на микрофлору, УЗИ.

При остром цистите врач, как правило, прописывает постельный режим и специальную диету. Из рациона исключают следующие продукты:

Солёные блюда;

Копчёные блюда;

Ограничить количество потребляемого мяса;

Консервированные продукты;

Алкогольные напитки.

Стоит сказать, что выздоровление напрямую зависит от отношения к своему заболеванию человека. Пациент должен сам проявлять о себе заботу, чтобы вылечиться и в будущем избавить себя от риска повторного инфицирования. Пейте больше жидкости Нужно пить не меньше 10-14 стаканов питьевой воды в сутки. Постарайтесь избежать употребления чая, абсолютно исключите из рациона кофе и алкоголь, так как они задерживают жидкости, провоцируют отёчность, а также раздражение мочевого пузыря. Меньше кальция В вашем рационе должно стать меньше блюд и продуктов, которые содержат кальций. Это требуется во время лечения. К таким продуктам можно отнести молоко, сыры, йогурты. Используйте грелку Для облегчения болей кладите между ног, на живот или на спину грелку. Если нет специального предмета, то можно взять бутылку с тёплой водой или мешочек с подогретым пшеном (солью).

Пейте воду с содой Вода с содой может снизить кислотность мочи и избавить вас от неприятного жжения. Необходимо каждые три часа пить стакан воды, в котором растворена ложка соды. Мойтесь раз в день При попадании инфекции важно не допустить её размножения. Принимая душ, промывая мочеполовые органы вы сможете помочь самому себе. Вообще рекомендуется женщинам делать это каждый раз после мочеиспускания — сначала спереди, затем сзади. Это исключит риск попадания патогенов из анального отверстия в мочеиспускательный канал.

В любом случае вам потребуется обращение к гинекологу или урологу. Не терпите боль и частые позывы, потому что это может спровоцировать более серьёзные заболевания.