Прыщи во время беременности

Примета гласит: если мать во время беременности дурнеет — это к девочке. А вот и нет. С дочей я ходила прям красотулей, сын заставил меня вспомнить переживания пубертатного периода, так я была нехороша — и в пятнах, и в прыщах, и в отеках. Одна добрая знакомая, с жалостью разглядывая мою сильно подурневшую внешность, высказалась в том смысле, что мальчик, наверное, будет писаным красавцем. Если вас удручает ваше отражение в зеркале — знайте: все пройдет! И на первую прогулку вместе с малышом вы гордо понесете себя — красивую и милую молодую маму. Ну, разве что с несколькими лишними килограммами, но это ведь пустяки. Итак, прыщи. Все как в пятнадцать лет. Но, возможно, с ними можно справиться? Давайте разберемся.

Причины появления прыщей

Причин может быть несколько, важно выяснить, что именно влияет на появление прыщей.

Гормональный фон. Для сохранения беременности организм в большом количестве вырабатывает главный в этот период гормон — прогестерон. Он-то и усиливает работу сальных желез, что и ведет к закупорке пор и образованию угревой сыпи и прыщей. Именно поэтому чаще всего прыщи появляются в первом триместре беременности, когда прогестерон вырабатывается организмом особенно активно.

Стресс. Причем стресс не только эмоциональный — переживания по поводу беременности и предстоящих родов, плаксивость и нервозность, но и физиологический стресс. Организм в период беременности перестраивается, меняется и испытывает при этом колоссальные нагрузки.

Наследственность. Если у женщин в вашем роду (мамы, тети, сестры, бабушки) были во время беременности прыщи, то, скорее всего, можно говорить о том, что это явление наследственное.

Предрасположенность. Если и до беременности женщина страдала от прыщей, то и во время беременности они не исчезнут.

Неправильное питание. Питание также влияет на состояние кожи. Во время беременности важно правильно питаться — исключить из рациона жирную, острую, соленую пищу, сладости и сдобу.

Недостаток воды. Беременной женщине важно соблюдать питьевой режим — около 2-х литров воды в день. Недостаток жидкости в организме влияет на состояние кожи.

Вредные привычки. Любые вредные привычки, будь то тяга к сладкому, малоподвижный образ жизни, алкоголь и курение, неизменно сказываются на вашей коже.

Неправильный уход за кожей. Забываете снять макияж на ночь, пользуетесь не самой качественной косметикой, не уделяете достаточно внимания очищению и увлажнению — все это может привести к появлению прыщей даже при абсолютно здоровой коже.

Частые прикосновения к коже лица. Например, вам нравится подпирать подбородок рукой. Прикосновения могут занести грязь и закупорить поры, что и приводит к образованию прыщей.

Кстати, по месторасположению прыщей можно сделать выводы о причине их появления. Прыщи на лице. Чаще всего они появляются именно здесь и служат поводом для расстройства:

на подбородке — свидетельство сбоя в работе ЖКТ и мочеполовой системы;

на лбу — проблемы в работе ЖКТ;

на щеках — проблемы с кишечником, возможно дисбактериоз;

на носу — следствие повышенного образования прогестерона.

Прыщи на теле. Кроме гормональной причины, появление прыщей на спине, груди, ягодицах может быть спровоцировано несоблюдением обычных норм гигиены (например, несвежее полотенце), ношением синтетической одежды или являться следствием аллергической реакции на пищу, медикаменты или продукты питания.

Лечение прыщей

Чтобы эффективно бороться с прыщами, нужно выяснить, какие факторы провоцируют их появление. Возможно, вам не придется прибегать к медикаментозному лечению прыщей, если вы будете соблюдать несколько общих рекомендаций:

придерживаться режима правильного питания (исключить жирное, острое, жареное, сладкое, соленое, сдобу и т.д.);

принимать назначенный врачом комплекс витаминов и минералов;

соблюдать питьевой режим;

соблюдать правила гигиены;

больше двигаться и бывать на свежем воздухе;

отдавать предпочтение одежде из натуральных тканей;

соблюдать режим дня;

правильно ухаживать за кожей лица.

Отдельно нужно сказать и об уходе за кожей лица:

использовать для этого специальную косметику для беременных, которая содержит натуральные компоненты;

средство для умывания не должно содержать спирт и ароматические отдушки;

очищение кожи лица нужно производить без применения жестких мочалок и спонжей;

в этот период лучше наносить натуральные маски из глины и фруктов;

для сужения пор хорошо использовать лед из травяных отваров;

лучше воздержаться от использования тонального крема.

Лечение прыщей медикаментозными средствами В любой аптеке можно найти широкий выбор лекарственных средств против прыщей. Но в период беременности большинство из них принимать не рекомендуется или даже запрещено, поскольку они могут нанести вред развитию плода. Прежде чем начинать лечение, вам необходимо:

проконсультироваться со своим врачом;

использовать только рекомендованные специалистом средства.

Внимание! Перед использованием любого средства для лечения прыщей проконсультируйтесь с врачом! Список запрещенных во время беременности компонентов:

антибиотики;

салициловая кислота;

стероиды;

производные витамина А или ретиноиды;

изотретиноин;

альфа-кислоты;

пероксиды;

бензол;

аккутан и роаккутан.

Противопоказаны такие процедуры, как фототерапия, лазерный и химический пилинг. Народные методы лечения прыщей В период беременности народная медицина может стать хорошей альтернативой аптечным средствам. Единственное условие — отсутствие аллергии на компоненты рецептов. Использовать народные способы лечения нужно длительное время, до достижения эффекта, делая небольшие перерывы. Вот несколько лечебных рецептов:

Умывание отваром ромашки и календулы (ноготки) поможет снять воспаление. 1 чайная ложка измельченных цветов на 1 стакан кипятка, настаивать 15 минут. Оставшуюся растительную кашицу можно нанести на лицо как маску.

Маска из яблока и хрена. Потереть оба ингредиента и нанести на лицо. Смыть через 30 минут.

Корица и мед. Мед и корицу смешать 1:1. Маску нужно наносить строго на прыщи, хорошо, если она останется на ночь, утром смыть.

Кусочки свежей тыквы. Они могут заменить использование тоника для лица. Тыква должна быть свежей и сочной. Кусочком протереть места высыпаний.

Когда необходимо обратиться к специалисту

Немедленно обратитесь к специалисту, если:

прыщи не проходят долгое время, несмотря на соблюдение основных правил (ухода, гигиены, питания и т.д.);

прыщи начали воспаляться;

высыпания появились на животе.

…Скорее всего, эта маленькая неприятность пройдет если не к середине беременности, то уж по окончании ее точно. Не расстраивайтесь, ухаживайте за собой и получайте удовольствие от этого удивительного периода вашей жизни.