5 упражнений, которые вы делаете неправильно

Думаете, что отжимания, мостик или планка — это классика жанра, и ошибиться здесь практически невозможно? На самом деле даже небольшое отклонение от курса может свести на "нет" весь эффект. Мы попросили фитнес-тренера прокомментировать самые распространенные ошибки, которые мешают вам добиться результата.

Наш эксперт: Алена Грибанова, эксперт направления групповых программ сети фитнес-клубов X-Fit

1. Боковые наклоны. Многие уверены, что такое упражнение поможет сделать талию стройнее. На самом деле эту проблему помогут решить скручивания, лежа на полу.

2. Планка. Главная ошибка заключается в том, что при выполнении упражнения большинство женщин сутулятся. Но, чтобы планка работала эффективно, нужно выровнять тело в одну линию, распределив вес между руками и ногами, напрягая мышцы живота, рук и спины.

3. Отжимание. Облегченный вариант отжимания выполняется с упором на колени, но часто основной вес при этом переносится на ноги. Чтобы упражнение было эффективным, нужно распределить вес тела между руками и ногами, выстроив корпус в диагональную линию.

4. Махи вверх. Поднимая ногу вверх, многие прогибаются в пояснице. Из-за этого поясница перегружается, а ягодичные мышцы не работают. Для продуктивной работы напрягите мышцы живота, стабилизируйте поясницу и ограничьте амплитуду махов.

5. Мостик Одно из самых популярных упражнений на мышцы ягодиц. Но часто женщины стараются подняться как можно выше, переносят вес тела на шею. Для эффективной тренировки оставляйте вес на лопатках, максимально задействуйте мышцы ягодиц.