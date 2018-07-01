Неожиданные плюсы: есть ли секс после 50

50 лет — рубежная дата в жизни любого человека. Она часто связана со значительными изменениями, в том числе в интимной сфере. С какими трудностями в сексе сталкиваются люди после полувекового юбилея? Какие преимущества возрастные любовники имеют над молодыми? И что помогает поддерживать молодость и сексуальную активность?

Неожиданные плюсы для мужчин

У мужчин к 50 годам отмечается снижение выработки мужского полового гормона — тестостерона. Как следствие, снижается скорость установления эрекции и роста сексуального возбуждения.

Однако главная проблема — не физическая. Гормоны продолжают вырабатываться на достаточном уровне, да и эффект от возрастных изменений не всегда негативный: эрекция хоть устанавливается медленнее, но и держится дольше.

А вот психологический дискомфорт от этих изменений действительно может навредить половой жизни. Необходимость более продолжительной прелюдии, боязнь итоговой неудачи — все это усугубляется общим ухудшением физического состояния.

Давит и общество, осуждающее «возрастной секс». Считается, что он даже вреден и снижает качество жизни стареющего организма.

В среднем россияне перестают заниматься сексом в 45 лет, отмечал в интервью Anews социолог Дмитрий Рогозин . Но объективных причин для этого не существует.

«Даже после 80 лет у среднего мужчины вырабатывается примерно 60% от того уровня тестостерона, который был у него в молодости, — комментируют ситуацию в российском институте геронтологии. — К тому же, выйдя по возрасту на пенсию, мужчины перестают нервничать и уставать на работе и больше времени посвящают своему здоровью и поддержанию хорошей формы».

Бережно относясь к своему организму, можно обнаружить, что возраст дает и преимущества. Помимо вышеупомянутой более долгой эрекции, плюсом является необходимость продолжительной прелюдии — ведь предварительные ласки любит абсолютное большинство женщин.

А некоторые специалисты отмечают, что с возрастом исчезает принципиальное различие в выработке половых гормонов (у мужчин она достигает своего пика по утрам, у женщин — поздним вечером).

anews

А что у женщин?

Для женщин 50-летний юбилей знаменует серьезные изменения, связанные с менопаузой, после которой теряется способность к зачатию и деторождению. Это причиняет психологический дискомфорт. К тому же, женщины более болезненно воспринимают старение, и на этом фоне могут вообще прекратить следить за собой.

Менопауза может негативно сказываться и на физическом состоянии, выражаясь, например, в сухости влагалища, что затрудняет половой акт и увеличивает вероятность инфекционного заражения.

Тем не менее, специалисты призывают не отчаиваться и помнить, что менопауза и связанный с ней период климакса протекают тяжело далеко не у всех. И даже те, кому не повезло, могут преодолеть абсолютное большинство трудностей с помощью современных мазей и назначенной врачом гормональной терапии.

«Рано списывать со счетов женщину, которой чуть-чуть за 50, — говорит одна из посетительниц интернет-ресурса для женщин. — Ведь основная часть долга перед собою и природой выполнена, дети выросли и живут своей жизнью. Так что пришло время двинуться к новым высотам и достижениям.

Да, наступление менопаузы приносит и дискомфорт в плане секса из-за сухости, и приливы (ощущение жара в теле) отбивают охоту вообще что-то хотеть. Но ведь живем не в каменном веке, и медицина шагнула далеко вперед. Когда мне было туго, я обратилась к гинекологу с жалобой на симптомы климакса. Методом подбора и проб мы все-таки нашли то, что мне действительно помогло.

После того, как избавилась от симптомов климакса, могу сказать, что продолжаю жить полноценной жизнью. И секс в моей жизни не просто присутствует, а приносит удовольствие». ​

Женский организм после менопаузы не только не теряет способности к получению сексуального удовольствия — некоторых случаях эта способность даже увеличивается. Это связано и с накопленным опытом, и с тем, что больше не приходится беспокоиться о нежелательной беременности.

«На Западе женщины за 60 говорят, что они свою сексуальность почувствовали, только пройдя менопаузу. Чего-то стеснялась, а тут расслабилась и начала прислушиваться к своему телу»

— рассказывает Дмитрий Рогозин.

anews

Интимная диета

Мужчинам будут полезны орехи и семечки — в них много витамина Е, улучшающего потенцию.

— в них много витамина Е, улучшающего потенцию. Омоложению организма и улучшению обмена веществ помогут ягоды черной смородины . В сезон черную смородину нужно употреблять три-четыре раза в неделю.

. В сезон черную смородину нужно употреблять три-четыре раза в неделю. Злаковые смеси, мюсли и каши , обогащенные витаминами, снабжают организм энергией, поддерживают нормальную работу нервной системы, усиливают сексуальное возбуждение и наслаждение от секса.

, обогащенные витаминами, снабжают организм энергией, поддерживают нормальную работу нервной системы, усиливают сексуальное возбуждение и наслаждение от секса. Представителям сильного пола диетологи рекомендуют завершать трапезу несколькими кусочками горького шоколада , в котором есть растительный, идентичный мужскому, гормон, отвечающий за сексуальное возбуждение. Кроме того, шоколад — прекрасное средство для улучшения настроения и вообще один из самых полезных десертов.

, в котором есть растительный, идентичный мужскому, гормон, отвечающий за сексуальное возбуждение. Кроме того, шоколад — прекрасное средство для улучшения настроения и вообще один из самых полезных десертов. Один раз в день полезно выпивать чашечку какао без сахара . Какао содержит вещества, повышающие чувствительность всего организма, и в том числе кожи, при самом легком прикосновении.

. Какао содержит вещества, повышающие чувствительность всего организма, и в том числе кожи, при самом легком прикосновении. Улучшать самочувствие и избегать негативного психологического состояния хорошо помогут бананы . Эти плоды — всемирно признанный стимулятор выработки «гормона счастья» — серотонина.

. Эти плоды — всемирно признанный стимулятор выработки «гормона счастья» — серотонина. Мужчинам, любящим мясо, совершенно не стоит отказывать себе в удовольствии съесть хороший говяжий стейк. Говядина богата цинком, усиливающим либидо. Также она увеличивает содержание в организме тестостерона, и тем самым усиливает потенцию.

богата цинком, усиливающим либидо. Также она увеличивает содержание в организме тестостерона, и тем самым усиливает потенцию. Женщинам стоит обратить внимание на продукты, содержащие фитоэстрогены: растительные соединения, сходные по своему воздействию с эстрогеном. К таким продуктам относятся, например, соя, семена льна, овес, ячмень, рис, чечевица, яблоки, морковьи гранаты. Однако, специалисты все же считают, что наиболее эффективно принимать фитоэстрогены в составе специальных комплексных препаратов после консультации с врачом. Как уже отмечалось, коррективы, вносимые возрастом в жизнь, во многом касаются необходимости более внимательно относиться к своей физической форме и здоровью. И одним из основных компонентов здесь правильное питание. Вот какие продукты позволят сохранять, поддерживать и развивать сексуальное желание:

Секс вреден? Нет — необходим

Сегодня многие сексологи не только опровергают устоявшееся мнения о вреде интимных отношений для пожилых людей. Напротив — они говорят, что сексом нужно заниматься для здоровья.

«Секс полезен вам, — утверждает 63-летняя Джоани Бланк, работающая сексопатологом уже более 25 лет. — Вы должны продолжать заниматься полноценным сексом по той же причине, по которой вы должны продолжать делать упражнения. Разбудите снова ваше тело, если оно спит. Сделайте это, хотите вы этого или нет».

«Чем реже половые контакты, тем скорее происходят атрофические процессы в области влагалища и наружных половых органов женщины и, конечно, способность к поддержанию оптимальной эрекции у мужчины»

«Это наша моральная обязанность — быть сексуально активными, — уверен сексолог и геронтолог Уолтер Борц. — Некоторые пожилые женщины могут сказать мне «Меня больше абсолютно не волнует секс». Тогда я отвечу: «Вы должны это делать, так как это улучшит качество вашей жизни».

Она скажет: «Разве это не нормально, перестать заниматься сексом, когда пропадает желание?» А я скажу: «Нет». Мы же соглашаемся, что необходимо заниматься упражнениями, даже если нам этого не хочется.

Физические прикосновения и романтические отношения должны присутствовать в нашей жизни до последнего вздоха».