Интернет страшно переживает из-за худобы беременной жены Дмитрия Тарасова

Модель Анастасия Костенко вот-вот осчастливит супруга Дмитрия Тарасова долгожданной дочерью. 24-летняя девушка родит мужу ребенка уже в июле. Несмотря на поздний срок беременности, Костенко продолжает вести активный образ жизни, что становится поводом для возмущения подписчиков. Кроме того, она почти не набрала вес за всю беременность — дива весит всего 56 килограммов. И это при росте в 175 сантиметров.

По словам Анастасии, на диетах она не сидит, питается три раза раза в день и три раза перекусывает. Как призналась супруга Тарасова в Instagram, она не ест жареную и жирную пищу, поскольку от нее нет пользы, а организм работает за двоих.

Также девушка подробно рассказала о своем рационе, рекомендованном ей врачами. Несмотря на это, подписчики убеждены: набрать всего шесть килограммов за восемь месяцев беременности — ненормально и, более того, опасно. Особо внимательные уличили Анастасию во лжи, поскольку еще месяц назад та писала, что весит 58 килограммов.

— Давайте посчитаем вместе. Мой вес до беременности 49-50. Возьмем 49. На сегодняшний день при утреннем взвешивании цифры 56,6. Это не 6 кг, а почти 8кг. Это нормальный набор. Никто недовес мне не ставит, у малышки моей вес соответствует сроку и я чувствую себя прекрасно, — ответила Костенко всем критикам.

Ранее стало известно, где будет рожать звездная пара — в элитном клиническом центре «Лапино».