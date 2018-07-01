Ещё
Интернет страшно переживает из-за худобы беременной жены Дмитрия Тарасова
Далее:
Читайте также:
Ещё

Интернет страшно переживает из-за худобы беременной жены Дмитрия Тарасова 

Пятый канал 2 часа назад
Фото: Пятый канал
Модель Анастасия Костенко вот-вот осчастливит супруга Дмитрия Тарасова долгожданной дочерью. 24-летняя девушка родит мужу ребенка уже в июле. Несмотря на поздний срок беременности, Костенко продолжает вести активный образ жизни, что становится поводом для возмущения подписчиков. Кроме того, она почти не набрала вес за всю беременность — дива весит всего 56 килограммов. И это при росте в 175 сантиметров.
По словам Анастасии, на диетах она не сидит, питается три раза раза в день и три раза перекусывает. Как призналась супруга Тарасова в Instagram, она не ест жареную и жирную пищу, поскольку от нее нет пользы, а организм работает за двоих.
Также девушка подробно рассказала о своем рационе, рекомендованном ей врачами. Несмотря на это, подписчики убеждены: набрать всего шесть килограммов за восемь месяцев беременности — ненормально и, более того, опасно. Особо внимательные уличили Анастасию во лжи, поскольку еще месяц назад та писала, что весит 58 килограммов.
— Давайте посчитаем вместе. Мой вес до беременности 49-50. Возьмем 49. На сегодняшний день при утреннем взвешивании цифры 56,6. Это не 6 кг, а почти 8кг. Это нормальный набор. Никто недовес мне не ставит, у малышки моей вес соответствует сроку и я чувствую себя прекрасно, — ответила Костенко всем критикам.
Ранее стало известно, где будет рожать звездная пара — в элитном клиническом центре «Лапино».
Пятый канал: последние новости
Американку назвали самой сексуальной бабушкой в мире 71-летняя актриса Татьяна Васильева распугала фанатов фото без трусов В сети обсуждают четвертую беременность Кейт Миддлтон
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа самая сексуальная бабушка в мире55
Галкин поразил Сеть откровенным танцем3
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Садальский показал пикантное фото Васильевой9
Тест: кем вы были в прошлой жизни44
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
00:09
Пригожина отказывается от поддержки отца
Звёзды
10:11
Как понравиться любой девушке
Психология
04:22
Как дети становятся миллионерами
Дети
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение