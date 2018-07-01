Полина Гагарина поражает худобой

Полина Гагарина очень быстро пришла в форму после вторых родов. Молодая мама выкладывает в «Инстаграм» свои тренировки, делится советами по правильному питанию. Такое внимание здоровому образу жизни она уделяет потому, что набрала много лишнего веса во время первой беременности и долго не могла его сбросить. Некие мошенники приписывали Полине употребление своих препаратов, рекламируя их от ее имени. Теперь же певица доказывает, что все ее достижения происходят только благодаря спорту.

Поклонники Гагарины обеспокоены, что она слишком увлеклась диетами и ЗОЖ. В «Инстаграме» певицы появилось пляжное фото. Многим показалось, что такая худоба — это слишком. Артистку подозревают в анорексии.