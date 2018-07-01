Аквааэробика для похудения. Упражнения для начинающих

С каждым днем среди поклонников здорового образа жизни и людей, стремящихся избавиться от избыточного веса, становится популярней аквааэробика для похудения. Это новое направление фитнеса, при котором упражнения выполняются в бассейне.

С ее помощью людям удается плавно и без вреда для здоровья убрать жировые отложения с живота и боков, нормализовать общее самочувствие, улучшить настроение. Часто люди интересуются, что лучше и эффективнее — аквааэробика, плавание или фитнес? Каждый из представленных видов физической нагрузки работает по-своему. Насколько будет эффективна программа, зависит от ряда факторов, таких как питание при занятиях, изначальный вес, возраст, регулярность тренировок и т. д.

Полезные свойства водной гимнастики Аква аэробика относится к кардио нагрузкам. Обычно, тренировки носят групповой характер. Проводятся они на мелководье бассейна, что позволяет практиковать упражнения даже тем, кто не умеет плавать. Если для занятий нужна глубина, тренер выдает дополнительное плавучее оборудование.

Эффективность направления связана с тем, что организм подвергается большей нагрузке, чем во время тренировки в зале. Вода создает дополнительное сопротивление, что усиливает нагрузку на мускулатуру. При этом занятия проводятся легко в быстром темпе и под музыку, а организм не испытывает стресса. Такая водная гимнастика подходит для детей, беременных, пожилых и людей с большой массой тела.

Аквааэробика имеет свои плюсы и минусы. Достоинств у нее больше, чем недостатков. Прежде чем начинать обучение, необходимо разобраться с тем, чем полезна программа для женщин. Преимуществами аквааэробики можно назвать то, что она:

повышает выносливость и гибкость; укрепляет мускулатуру; нормализует артериальное давление; имеет минимум противопоказаний; улучшает работу дыхательной системы; нормализует сон и укрепляет нервы; снимает стресс и уменьшает чувство беспокойства; сжигает калории и способствует похудению; положительно влияет на работу сердечно-сосудистой системы; помогает укрепить иммунные силы организма.

Отзывы и результаты тех, кто практикует методику, свидетельствуют о том, что аквааэробика незаменима при похудении. Она ускоряет метаболизм и позволяет проработать максимальное количество мышечных групп без нагрузки на суставы и позвоночник. Максимального эффекта можно достичь, если сочетать тренировки и диету. Тренироваться в воде можно даже при грыже поясничного отдела позвоночника. Запрещено практиковать водную аква-гимнастику только при ОРВИ, кожных заболеваниях, половых инфекциях, астме и т. д. Если человек имеет серьезные проблемы со здоровьем, перед началом тренировок следует проконсультироваться с врачом. Только доктор на основании данных обследования сможет оценить пользу и вред аквааэробики.

Освоение основных движений Чтобы освоить основные элементы для начинающих было проще, мы предлагаем вам комплекс движений с картинками и свои советы по их выполнению: «Планка». Необходимо лечь на воду, вытянуть тело в одну линию. Старайтесь продержаться, как можно, дольше.

Вращения руками. Стоим в воде по шею. Делаем махи руками против часовой стрелки, а также вверх. Упражнение помогает укрепить мускулатуру рук и верхнего плечевого пояса.

Бег на месте. Ходьба и бег в воде помогают проработать не только ноги и попу, но и пресс. Также к упражнению можно присоединить махи руками, и получится комплекс для всего тела.

Прыжки, махи, удары ногами. Все эти движения дают нагрузку на бедра, икры и ягодицы. Усложнить задачу можно с помощью специальной степ-платформы.

Бокс. Стоя в бассейне по шею, необходимо совершать движения руками, как будто, вы боксируете.

«Ножницы». Необходимо упереться руками в борт бассейна, и совершать махи взахлест ногами, подпрыгивая при этом.

Перед началом занятия тренер проведет разминку. А после окончания 10 минут предстоит уделить растяжке. Двигайтесь плавно и не спеша, чувствуйте свое тело, получайте удовольствие от тренировки. Когда вы адаптируетесь к начальному уровню нагрузки, тренер усложнит задачу. Чтобы придать тренировке силовую нагрузку, можно заниматься с гантелями, нудлами и другим спортивным инвентарем.

Часто новички интересуются, через сколько будет заметен результат? Ответ на этот вопрос носит сугубо индивидуальный характер. В большинстве случае изменения появляются уже через месяц интенсивных тренировок. Отследить их можно с помощью фото до и после начала занятий. Смотрите также видео-урок:

Надеемся, наша статья помогла вам понять, что такое аквааэробика, и чем она полезна для худеющих. Делитесь статьей с друзьями — им полезно, а нам приятно. Спасибо и желаем успехов!