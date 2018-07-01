Эффективная сайкл-тренировка для похудения

Доброго времени суток, друзья! Сегодня существует множество направлений и спортивных программ, помогающие людям поддерживать тело в отличной физической форме, укрепить здоровье. Немногие знают, что собой представляет сайкл-тренировка для похудения, хотя этот вид фитнеса становится с каждым днем все популярней. Многие фитнес-центры предлагают свои услуги для проведения этого вида тренировок.

Сайклинг — это занятия на велотренажере в интенсивном темпе под ритмичную музыку. В зале фитнес-тренера работают с группой. При желании можно приобрести специальный тренажер, освоить технику с видео и организовать тренинг дома. Но прежде чем тратить время и деньги, следует изучить пользу и вред занятий, особенности и противопоказания педалирования, его результативность.

Преимущества и недостатки направления

Сайкл был придуман американским велосипедистом Джонни Голдбергом. Вскоре это направление аэробики быстро распространилось по всему миру. Во время тренировки человеку предстоит в течение 30-40 минут интенсивно крутить педали, меняя уровень нагрузки. Что дает такая физическая нагрузка, спросите вы? Велофитнес гарантирует общеукрепляющий эффект, позволяет сбросить лишний вес, повысить тонус мышц. Во время тренировки задействуются все группы мускулатуры.

Как и любой вид физической нагрузки, сайкл имеет свои преимущества и недостатки. К плюсам можно отнести:

поддержание физической формы;

похудение;

укрепление суставов и опорно-двигательной системы;

увеличение объема легких, улучшение работы дыхательной системы;

нормализация работы сердца и укрепление стенок сосудов;

ускорение кровообращения, лимфотока и обменных процессов;

профилактика стрессов и депрессивных состояний.

Существуют разные виды сайкл-тренировок — интервал (для продвинутых), для новичков, стоя или сидя, имитация велогонок. Каждый подбирает для себя максимально удобный вариант. Усложнить задачу можно за счет изменения положения спины, уровня сопротивления и скорости вращения педалей.

Сайкл-аэробика относится к высокоинтенсивным направлениям. Отзывы похудевших с ее помощью, а также фото до и после начала тренировок, свидетельствуют о ее эффективности в программе снижения веса. Но занятия на велотренажерах надо сочетать с правильным питанием и активным образом жизни.

Что касается недостатков, то их гораздо меньше, чем плюсов. К главным минусам можно отнести высокую сложность занятий, т. е. человек должен иметь достаточный уровень физической подготовки, чтобы осваивать велофитнес. Также запрещено тренироваться людям с серьезными патологиями сердечно-сосудистой и дыхательной систем, а также опорно-двигательного аппарата.

Эффективность методики

Конструкция сайкла отличается от обычного велотренажера. Главное отличие — это стационарность и наличие тяжелого маховика, который больше, чем у любительских моделей. Важно понимать, как правильно настроить сайкл, чтобы тренировки проходили максимально эффективно.

Не менее важным моментом является правильная техника. Сидеть на велотренажере надо так, чтобы вам было удобно. Корпус следует максимально наклонить вперед. В течение первых нескольких занятий вы будете чувствовать нагрузку на поясницу, но через время адаптируетесь, и не будете испытывать дискомфорта. Основными правилами занятий являются:

проведение разминки;

регулирование скорости работы;

выполнение требований инструктора;

постепенное завершение и приведение в норму дыхания, пульса.

Тренироваться следует трижды в неделю. Тренер будет постепенно увеличивать нагрузку. За полчаса занятий удается израсходовать более 500-800 калорий. Параллельно идет интенсивное укрепление мышц низа и верха. Не следует пропускать тренировки без уважительных причин. Отказаться от занятия следует только, если вы плохо себя чувствуете. После тренировки спортсмен должен чувствовать бодрость и прилив сил.

Уже через пару месяцев занятий вы заметите существенные изменения — животик станет плоским, а ягодицы подтянутыми. Во время тренировок следует много пить, т. к. вам предстоит много потеть, а вода прекрасно выводит токсины из организма.

Теперь вы знаете, что это такое сайкл, и понимаете специфику метода. Еще одна особенность сайкла — это возможность быстро достичь поставленных целей и результатов. Если вы грамотно подберете программу и воспользуетесь услугами тренера, будете придерживаться сбалансированной диеты, то непременно измените свою фигуру в лучшую сторону.

Видео с 45 минутной тренировкой:

Надеемся, вы запомните наши советы и рекомендации, а они принесут вам пользу. Если статья оказалась полезной, поделитесь ею с друзьями через соц. сети. Возможно, так вы найдете единомышленников, и тренироваться станет еще интереснее. Желаем удачи, и до новых встреч!