Возможно ли сесть на шпагат за один день

Умение садиться на шпагат — показатель хорошей гибкости и растяжки. Многие неопытные люди убеждены, что добиться такого результата можно за один день. Некоторые новички садятся на шпагат после тренировок в течение суток, а затем на протяжение нескольких месяцев лечат полученную травму.

Инструкция

Стретчинг ног — комплекс упражнений, помогающий научиться садиться на шпагат. Он готовит организм к нагрузкам, развивая гибкость, а не мышцы.

Тело приобретает такие возможности посредством регулярных тренировок. Минимальный срок достижения необходимого результата составляет один месяц.

Для предотвращения травм и повышения результативности занятий существует комплекс правил:

Предварительно проводится разминка. Данный этап обязателен. Он включает любые упражнения, способствующие разогреву мышц. Подготовленная мускулатура лучше переносит нагрузку, и менее склонна к повреждениям.

Развитие гибкости не предполагает набор мышечной массы. Упражнения выполняются с расслабленными мышцами. В процессе тренировки не должно возникать болевых ощущений. Их наличие говорит о необходимости прекращения занятий.

Упражнения не принесут пользы при согнутой спине. В таком положении гибкость мышечных тканей и связок не развивается.

Правильное дыхание — основа результативности. Оно должно быть спокойным и размеренным. Учащенное дыхание, наоборот, тормозит развитие гибкости.

Растяжка противопоказана людям, страдающим от заболеваний позвоночника, нарушения структуры костных тканей, повышенного артериального давления.

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Тренировка

Комплекс по развитию гибкого тела включает пять упражнений:

выпады согнутой ноги вперед с приседаниями под прямым углом.

выпады прямой ноги вперед, стоя на согнутом колене;

разведение прямых ног в положении сидя;

выпады прямой ноги назад с наклоном тела вперед;

притягивание прямой ноги к груди в положении лежа на спине.

На начальном этапе стретчинг проводится с интервалом 48 часов. Подготовленное тело способно выдерживать ежедневные нагрузки. Длительность одного занятия составляет 30 минут. Если в процессе стретчинга заболела мышца, тренировка прекращается.

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