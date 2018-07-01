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Возможно ли сесть на шпагат за один день
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Возможно ли сесть на шпагат за один день 

Fiteria 2 часа назад
Фото: Fiteria
Умение садиться на шпагат — показатель хорошей гибкости и растяжки. Многие неопытные люди убеждены, что добиться такого результата можно за один день. Некоторые новички садятся на шпагат после тренировок в течение суток, а затем на протяжение нескольких месяцев лечат полученную травму.
Инструкция
Стретчинг ног — комплекс упражнений, помогающий научиться садиться на шпагат. Он готовит организм к нагрузкам, развивая гибкость, а не мышцы.
Тело приобретает такие возможности посредством регулярных тренировок. Минимальный срок достижения необходимого результата составляет один месяц.
Для предотвращения травм и повышения результативности занятий существует комплекс правил:
Предварительно проводится разминка. Данный этап обязателен. Он включает любые упражнения, способствующие разогреву мышц. Подготовленная мускулатура лучше переносит нагрузку, и менее склонна к повреждениям.
Развитие гибкости не предполагает набор мышечной массы. Упражнения выполняются с расслабленными мышцами. В процессе тренировки не должно возникать болевых ощущений. Их наличие говорит о необходимости прекращения занятий.
Упражнения не принесут пользы при согнутой спине. В таком положении гибкость мышечных тканей и связок не развивается.
Правильное дыхание — основа результативности. Оно должно быть спокойным и размеренным. Учащенное дыхание, наоборот, тормозит развитие гибкости.
Растяжка противопоказана людям, страдающим от заболеваний позвоночника, нарушения структуры костных тканей, повышенного артериального давления.
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Тренировка
Комплекс по развитию гибкого тела включает пять упражнений:
выпады согнутой ноги вперед с приседаниями под прямым углом.
выпады прямой ноги вперед, стоя на согнутом колене;
разведение прямых ног в положении сидя;
выпады прямой ноги назад с наклоном тела вперед;
притягивание прямой ноги к груди в положении лежа на спине.
На начальном этапе стретчинг проводится с интервалом 48 часов. Подготовленное тело способно выдерживать ежедневные нагрузки. Длительность одного занятия составляет 30 минут. Если в процессе стретчинга заболела мышца, тренировка прекращается.
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