Выбор косметолога: 5 эффективных экспресс-масок для лица

Какие маски взять с собой на отдых и какие экспресс-средства подходят для пост-салонного ухода? Косметолог Центра здоровья и красоты «Белый сад» Наталья Родина советует средства любимых брендов.

Ревитализирующая маска 5G, Amenity

Маска содержит аминокислоты, витамин А, гиалуроновую кислоту, коллаген. Еще в составе пять видов пептидов, которые стимулируют выработку собственного коллагена, поэтому средство увлажняет кожу и подтягивает ее. Удобно использовать перед важным событием: оставить на лице на 15 минут, а затем массажными движениями помочь средству впитаться. Результат — свежий вид и здоровый цвет лица. Маску можно оставлять на ночь — утром будете выглядеть отдохнувшей!

Prime Renewing Pack, Valmont

Внешне это белая паста без запаха. Диоксид титана в составе восстанавливает гидролипидный баланс, мочевина удерживает влагу. Маска холодит, может пощипывать кожу.

Есть два способа использования: можно нанести на 20 минут, а можно оставить тонким слоем на ночь. Маска увлажняет кожу и улучшает цвет лица. Макияж после нее ложится отлично. Ее же можно брать и в отпуск: успокаивает кожу после дня на солнце.

Коллагеновая маска Regenerating Mask Treatment, Valmont

Эту маску я особенно советую летом, берите с собой на отдых: уберет красноту после загара. Наносите на 20-30 минут и ложитесь отдохнуть на это время (посидеть не получится). После — ампула пост-коллагенового ухода (они также есть в комплекте). В составе натуральный коллаген, который восстанавливает упругость кожи и разглаживает морщины.

С Pla MASK, La Mente

Раз в пять дней используйте эту маску на нетканом полотне. В составе экстракт плаценты и витамин С. Благодаря этим компонентам маска хорошо отбеливает кожу, но подойдет и для экспресс-восстановления (другие компоненты: коллаген, гиалуроновая кислота, экстракт саке, масло авокадо). В «Белом саду» мы сочетаем ее с аппаратными процедурами, но рекомендуем использовать и дома для увлажнения кожи и поддержания результата после салонных методик.

Восстанавливающая крем-маска Anne Semonin

Эту маску мы рекомендуем людям с проблемной кожей. Среди компонетов: белая глина, витамин Е, экстракт водораслей (увлажняет и питает кожу). Это еще одно универсальное средство: можно наносить на 10 минут и снимать, а можно оставлять на ночь.

Выбор профи: любимые крема косметолога

Выбор косметолога: 5 кремов с SPF