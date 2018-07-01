5 советов, чтобы быстро прийти в себя от похмелья

Случается, что на различных торжествах в виде именин, корпоративов и так далее без алкоголя не обходится. После его чрезмерного употребления утром приходит так называемая «расплата» в виде похмелья. Чтобы от проблемы избавиться самостоятельно, нужно знать как причины, провоцирующие данную проблему, так и действенные средства. Для этого применяются как медикаментозные препараты, так и домашние рецепты. МедикФорум собрал советы, которые помогут избавиться от похмелья.

Причины возникновения

В основном похмелье возникает по причине того, что чрезмерное употребление спиртного ведет за собой распад спиртовых компонентов в организме, и в связи с этим происходит отравление, человека тошнит. Последнее ведет за собой обезвоживание сильной степени, жидкость в организме распределяется неправильным образом. Происходят сбои в щелочных, кислотных и электролитных балансах. Повреждаются клеточные соединения нервной системы. А ослабление и усталость возникает в связи с тем, что организм теряет огромное количество витаминов и минеральных компонентов. Что делать при наступлении сильного похмельного синдрома, должен знать каждый человек. В противном случае, болезненное состояние может затянуться по времени, что приведет к новым сбоям в системах организма.

Когда человек находится под алкогольным отравлением, его организм больше подвержен риску «подхватить» вирусное или инфекционное заболевание. Возможно обострение имеющихся патологий хронического типа.

Симптомы

У каждого недуга существуют свои симптомы, которые дают понять о том, что именно происходит с организмом. При похмелье чаще всего возникают следующие признаки:

сильные головные боли;

повышенная сухость в ротовой полости;

дрожь всего тела;

раздражительное состояние;

покраснение глазных яблок;

увеличение чувствительности к звукам и свету;

потеря аппетита;

тошнота и рвота.

Количество выпитого алкоголя, который вызывает похмелье, может быть разнообразным. Так как каждый человек индивидуален по своим психологическим и физиологическим показателям.

Первая помощь при похмелье

При обнаружении сильного похмельного синдрома, первым делом необходимо исправить процесс обезвоживания организма. Для этого нужно выпить минеральную воду без газа, употребить разбавленный огуречный рассол (можно использовать и капустный) или теплый чайный напиток. Такие напитки, помимо устранения обезвоживания, еще и насыщают организм недостающими микроэлементами. Следующим этапом является употребление активированного угля. Перед применением его нужно растереть до порошкообразного состояния (на 10 кг веса человека приходится 2 таблетки активированного угля), затем его нужно разбавить водой и выпить. После предполагается принятие контрастных водных процедур. Сначала горячая вода, а затем холодная. Отличными помощниками в избавлении от сильного похмелья являются специальные таблетки (Алка — Зельтцер, Антипохмелин и другие). Если в желудке отсутствуют симптомы расстройства, то можно употребить слабительное средство. Это поможет вывести токсины из печени.

Помощь необходима, если в рвотных массах и стуле имеются кровяные вкрапления. Если все действия положенные при похмелье проведены, но улучшений так и не возникло, в этом случае необходимо вызвать на дом доктора.

Алка–Зельтцер

Данный препарат состоит из аспирина, обычной пищевой соды и лимонной кислоты. Аспирин способствует снижению головной боли, возникающей на следующий день после чрезмерного употребления алкоголя. Опять же стоит понимать, что данное лишь уменьшает боль, а не избавляет от нее полностью. Сода способствует нормализации кислотно — щелочного баланса и соляной кислоты. Последнее устраняет предполагаемый побочный эффект от аспирина. Лимонная кислота устраняет не причины похмельного синдрома, а его факторы сопутствия. То есть, процесс распада и вывода токсинов из организма проходит гораздо быстрее.

Антипохмелин

Данный препарат состоит из нескольких кислот: янтарная, аскорбиновая, фумаровая и глутаминная. В состав входит еще и глюкоза. Препарат способствует превращению алкоголя в похмельный синдром. Если другие средства помогают выведению токсинов, то данный начинает свою работу с замедления процесса окисления алкоголя. То есть, Антипохмелин делает так, что токсины и другие вещества, оставшиеся после распада спирта, не скапливаются в организме.

Рекомендации

Избавиться от алкогольного похмелья вполне возможно и в домашних условиях. Для этого необходимо лишь выполнить определенные действия. Они выглядят следующим образом: Выведение токсинов — для этого отлично подходят установка клизмы или же промывание желудка. Если такая возможность отсутствует, то можно употребить сорбент (уголь активированный). Восстановление жидкости и солевого баланса — употребляется большое количество жидкости. Для этого отлично подходит минеральная вода без газов, соки из цитрусовых, зеленый чай с лимоном, огуречные или капустные рассолы и т. д. Нормализация нервной системы — в этом отлично помогает Глицин. Таблетки рассасываются в количестве одной штуки и по несколько раз в сутки. Восполнение недостающих витаминов и минералов — для этого отлично подходит полезные и не нагружающие желудок продукты питания. Этим могут стать мясные бульоны, рыба, овощи или фрукты. Насыщение организма кислородом и повышение тонуса — отлично подходят нагрузки в виде физического труда. Но данное не должно привести к переутомлению, поэтому все движения должны быть размеренными. И делаться они должны вполсилы. Восстановление жизненной энергии — отлично помогут контрастные водные процедуры, которые еще и улучшат эмоциональное состояние, а организм начнет «просыпаться».

Можно ли похмеляться

Некоторые люди пользуются таким средством для устранения похмелья, как алкоголь. И на следующий день стараются лечить недуг с помощью водки или пива. Так делать противопоказано, поскольку это приведет к запою. Если после сильного «алкогольного загула» отсутствует отвращение к спиртному, то это должно стать первым этапом для переоценки своих взаимоотношений с расслабляющими напитками. Алкоголь снижает на некоторое время так называемую «ломку» после похмелья. Сам похмельный синдром не устранится, симптоматика останется на своем месте, а человек снова впадет в опьяненное состояние. Лечение недуга с помощью водки или других спиртных напитков лучше исключить. А на их место предпочесть средства и препараты, которые проверены, натуральны и дают хоть какую — то гарантию на положительный результат.

Как избавиться от похмелья как можно быстрее

Если возник похмельный синдром, то стоит придерживаться следующего алгоритма действий, чтобы избавить себя как можно быстрее от неприятных ощущений:

Холодный душ — при возникновении недуга, необходимо сразу произвести посещение холодного душа. Это взбодрит организм и настроит его на борьбу с токсическими веществами и ядами, возникшими в результате распада спирта. Но стоит проявить осторожность в проведении данной процедуры, чтобы не подхватить ОРЗ, Прохладный компресс — накладывается для избавления болезненных ощущений в области головы. Несколько кубиков льда заворачивают в легкую ткань и прикладывают к голове. Сауна — можно посетить несколько раз парное помещение, что приведет к полному выведению алкоголя из организма. Контрастный душ — начинается принятие с теплого температурного режима (5 сек), затем он повышается (3 сек). А закончить процедуру стоит под напором холодной воды. Все приведенные рекомендации и советы по избавлению от тяжелого похмелья в домашних условиях должны дать положительный результат. Недуг пройдет, плохое состояние заметно улучшится. Ранее были названы шесть продуктов, которые нельзя при похмелье.