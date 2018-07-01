Как научиться садиться на шпагат в домашних условиях

Вопрос, как научиться садиться на шпагат, достаточно популярен и распространен. Эта способность говорит о хорошей гибкости и растяжке. Получение данного навыка — сложная, но реальная задача.

Правила

Новички часто пытаются узнать, как сесть на шпагат за 1 день. Этого периода недостаточно для реализации цели. Тренировка гибкости занимает длительное время.

Попытка освоить правильный шпагат за один день чревата травмами и растяжениями.

К аналогичным последствиям приводит постановка ограниченных временных рамок. Организм каждого человека индивидуален. Некоторые начинающие спортсмены быстро находят способ, как растянуться на шпагат. У других тренировки занимают годы.

При выполнении упражнений в холодном помещении одеваются лосины или гетры. Данная одежда сохраняет связки в тепле, снижая риск травмы.

Разминка

Отсутствие разминочного этапа в тренировке — распространенная ошибка среди новичков. Прежде чем искать технику о том, как правильно сесть на шпагат, следует обучиться разминке. Разминочные упражнения выполняются перед основным занятием, и включают:

махи руками;

повторы туловища;

махи ногами;

наклоны корпуса;

пробежку.

Задача начинающего спортсмена — разогреть тело перед тем, как сесть на шпагат за 10 минут. Принимать данное положение новичкам за более короткое время — опасно. Непривыкшие к растяжке мышечные ткани подвержены травмам.

Тренировка

Если начинающий спортсмен пытается справиться с задачей, как сесть на шпагат за месяц, придется уделить много внимания тренировкам. Длительность одного занятия составляет 50-60 минут, включая разминку.

Тренировочный комплекс предусматривает 5 упражнений:

наклоны туловища к широко раздвинутыми прямыми ногам в положении сидя;

поочередные выпады прямыми ногами в положении стоя на колене;

наклоны туловища к сложенным прямым ногам в положении сидя;

поочередный подъем ног к груди в положении лежа на спине;

медленное разведение ног вперед и назад.

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Описанные упражнения актуальны для тренировки дома и в спортзале. Занимаясь профессиональным стретчингом, не нужно беспокоиться о том, как быстро сесть на шпагат в домашних условиях.

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