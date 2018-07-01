Как научиться садиться на шпагат в домашних условиях 

Вопрос, как научиться садиться на шпагат, достаточно популярен и распространен. Эта способность говорит о хорошей гибкости и растяжке. Получение данного навыка — сложная, но реальная задача.
Правила
Новички часто пытаются узнать, как сесть на шпагат за 1 день. Этого периода недостаточно для реализации цели. Тренировка гибкости занимает длительное время.
Попытка освоить правильный шпагат за один день чревата травмами и растяжениями.
К аналогичным последствиям приводит постановка ограниченных временных рамок. Организм каждого человека индивидуален. Некоторые начинающие спортсмены быстро находят способ, как растянуться на шпагат. У других тренировки занимают годы.
При выполнении упражнений в холодном помещении одеваются лосины или гетры. Данная одежда сохраняет связки в тепле, снижая риск травмы.
Разминка
Отсутствие разминочного этапа в тренировке — распространенная ошибка среди новичков. Прежде чем искать технику о том, как правильно сесть на шпагат, следует обучиться разминке. Разминочные упражнения выполняются перед основным занятием, и включают:
махи руками;
повторы туловища;
махи ногами;
наклоны корпуса;
пробежку.
Задача начинающего спортсмена — разогреть тело перед тем, как сесть на шпагат за 10 минут. Принимать данное положение новичкам за более короткое время — опасно. Непривыкшие к растяжке мышечные ткани подвержены травмам.
Тренировка
Если начинающий спортсмен пытается справиться с задачей, как сесть на шпагат за месяц, придется уделить много внимания тренировкам. Длительность одного занятия составляет 50-60 минут, включая разминку.
Тренировочный комплекс предусматривает 5 упражнений:
наклоны туловища к широко раздвинутыми прямыми ногам в положении сидя;
поочередные выпады прямыми ногами в положении стоя на колене;
наклоны туловища к сложенным прямым ногам в положении сидя;
поочередный подъем ног к груди в положении лежа на спине;
медленное разведение ног вперед и назад.
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Описанные упражнения актуальны для тренировки дома и в спортзале. Занимаясь профессиональным стретчингом, не нужно беспокоиться о том, как быстро сесть на шпагат в домашних условиях.
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