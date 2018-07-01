7 самых распространенных ошибок в беге

Бег находится в списке самых распространенных и доступных видов спорта. Тренируясь, не нужно проходить специальное обучение или записываться в спортзал. Новички считают, что для пробежки достаточно найти место с ровной поверхностью. Реальное положение дел гораздо сложней. Существуют ошибки при беге, способные навредить здоровью, или стать причиной травмы.

1. Техника выполнения

Большинство ошибок связано с неправильной техникой выполнения упражнения. Предварительно проводится обязательная разминка, длительностью 5-10 минут. Комплекс разминочных упражнений состоит из:

наклонов;

приседаний;

махов ногами.

Пробежка начинается с быстрой ходьбы, переходящей в бег трусцой. Стопа полностью касается земли. Туловище фиксируется в неизменном положении; в движении находятся руки и ноги. Не допускается сжимание кулаков и прижатие рук к телу во избежание дополнительной нагрузки на организм. Дыхание осуществляется через нос. Недостаток кислорода образует риск ухудшения самочувствия.

2. Цель тренировки

Многие люди заблуждаются, полагая, что бег сжигает жир. Регулярные тренировки помогают:

нормализовать содержание инсулина в крови;

улучшить метаболизм;

приучить организм к рациональному расходу энергии.

В сумме со здоровым питанием описанные условия способствуют похудению. Самостоятельно пробежка не сжигает жировые отложения. 30-минутная тренировка укрепит организм, но эффект бега для улучшения фигуры минимален.

3. Обувь

Польза тренировки зависит от комфорта используемой спортсменом обуви. По статистике, начинающие бегуны, выбирая кроссовки для занятия спортом, руководствуются двумя принципами:

предпочитают модный бренд, стремясь выглядеть стильно во время тренировки;

используют старую поношенную обувь, считая излишним тратить деньги на кроссовки или кеды.

Оба варианта ошибочны, и создают риск серьезного вреда для здоровья. Профессиональные бегуны используют обувь, свободно удерживающуюся на ногах. Если пальцы упираются в носок кроссовок, во время бега возникает дискомфорт. Человек быстрее устает, и тренировка приносит меньше пользы. Люди с чувствительной кожей рискуют вызвать раздражение или повредить ногти.

3. Набор мышечной массы

Многие новички занимаются бегом, стремясь сделать спортивное тело с развитой мускулатурой. Эта методика неправильна. Заблуждение возникло из-за внешнего вида спринтеров, и спортсменов, снимающихся в рекламах под видом бегунов.

В реальности интенсивный бег препятствует набору мышечной массы, и создает обратный эффект.

Регулярные тренировки сжигают имеющиеся мышцы при отсутствии смежного занятия другим видом спорта.

Бегуны-спринтеры ежедневно проводят время в спортзале, выполняя упражнения для роста мышц. Благодаря описанной системе спортсмены имеют развитую мускулатуру, позволяющую быстро преодолевать короткие дистанции.

4. Одежда

Некоторые люди, начинающие заниматься бегом в холодное время года, выбирают одежду для тренировок неправильно. Во время пробежки спортсмен должен чувствовать комфорт. Если одеться слишком тепло, организм перегреется. Последствия проявляются в быстром переутомлении. При регулярной практике подобной методики возможен риск нанести более серьезный вред здоровью.

Опытные спортсмены предпочитают выходить на пробежку зимой в шортах и футболке. Во время бега тело нагревается, и холодная погода не чувствуется. Риск заболеть, тренируясь в легкой одежде, значительно ниже, чем в теплой. Обязательное условие — постоянное нахождение в движении. В ветреную погоду не рекомендуется заниматься, независимо от одежды.

5. Музыка

Бег под музыку предполагает положительные и отрицательные стороны. Отмечается, что во время пробежки с музыкальным сопровождением показатель выработки эндорфинов выше. Использование танцевальной музыки снижает нагрузку на организм, поскольку сердечный ритм подстраивается под мелодию.

Но у тренировки под музыку имеются и минусы. При регулярных пробежках с музыкальным сопровождением у человека формируется привычка. В дальнейшем ему сложно заниматься без музыки, не испытывая дискомфорта.

Плеер негативно влияет на слух и четкость мировосприятия. По этой причине во время пробежки сигналы организма притупляются, и риск получения травмы увеличивается.

6. Тренировка с друзьями

По аналогии с музыкой совместный бег с друзьями предполагает как преимущества, так и недостатки. Полноценная групповая тренировка практически невозможна. Основными недостатками данной методики являются:

нарушение правильной техники бега;

снижение скорости движения;

отсутствие концентрации.

Общаясь во время пробежки, дыхание у людей сбивается, в результате чего усталость образуется быстрее. Ухудшение внимательности способствует увеличению риска получения травмы.

Эффективная групповая пробежка возможна в одном случае — совместно с тренером, обучающим правильной технике и контролирующим процесс тренировки.

7. Интенсивность

Частая, распространенная у новичков, ошибка — желание добиться быстрого результата. В большинстве случаев она проявляется у людей, стремящихся сбросить лишний вес. Любое спортивное достижение — следствие упорных тренировок, и бег не исключение.

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Выполняя длительные пробежки, и одновременно урезая рацион в диетических целях, человек оказывает высокую нагрузку на организм. Результатом таких действий становится истощение. Для новичка достаточно не более трех 30-минутных пробежек в неделю. Когда организм привыкнет, допускается повышение интенсивности.

Бег оказывает большую пользу на здоровье. Но нерациональный подход к занятию спортом чреват негативными последствиями. Чтобы вместо положительного эффекта не нанести организму вред, следует заранее ознакомиться с возможными ошибками.

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