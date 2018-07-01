Маркетинговый миф о пользе казеина

Профессиональные атлеты редко занимаются спортом, не используя специальные добавки. Среди них наибольшее распространение имеют протеины. Популярность белковых компонентов небезосновательна. Они способствуют быстрому восстановлению после тренировки, повышая результативность. Но не все протеины полезны. По мнению специалистов «медленный» протеин казеин вреден для организма.

Что такое казеин

Казеин — белковое вещество, при помощи которого производится сыр и творог. Основа этой пищевой добавки — молоко коровы. Компонент отличается сложным белковым строением. Он также содержится в грудном молоке, потребляемым младенцами.

Казеин, или Кальция Казеинат, известен в качестве медленного протеина. При его производстве осуществляется ферментное створаживание молока. Биологическая продуктивность пищевой добавки равнозначна сывороточному протеину.

Вещество обладает склеивающими качествами, и тормозит процесс переваривания пищи.

Для подтверждения этого факта было проведено исследование, участники которого принимали казеин и сывороточный протеин. Результат эксперимента указала на то, что первый переваривается дольше второго. По этой причине казеин стал продвигаться как протеин медленного усвоения.

В продаже вещество получило широкое распространение. Производители протеина утверждают, что его прием перед сном тормозит процесс распада мышц. В реальности ситуация обстоит иначе, и польза белковой добавки сильно преувеличена.

Прием казеина на ночь

Употребление казеина перед сном аргументировано необходимостью поддержания мышц при разрушении. Но в основе этого утверждения лежит популярный миф о распаде мышечных волокон в ночное время. На самом деле, единственный фактор, влияющий на разрушение мышц — тренировка. В остальное время происходит восстановление.

Некоторые производители поступают хитрее, заверяя, что именно для восстановления мышц после тренировки ночью и нужен медленный протеин. Однако это утверждение — также ложь. Во время сна организм использует накопившуюся энергию в теле и жировые отложения для восстановления мышечных тканей.

Исходя из перечисленных особенностей, надобность в употреблении казеина ночью отсутствует, что делает его бесполезным.

Исследование

Польза казеина доказана исследованием, участники которого принимали медленный протеин, после чего в течение нескольких часов сдавали анализ крови. Результаты показали, что добавка снабжает организм белком длительное время. Но описанный эксперимент имеет ряд недостатков:

в течение 10 часов до употребления казеина участники исследования не ели других продуктов;

на протяжение 7 часов после использования медленного протеина они не употребляли пищу;

совместное использование в рационе вещества и других продуктов исследовано не было.

Таким образом, эксперимент не показал реальной скорости усвоения белковой добавки. Лабораторные тестирования пользы медленного протеина при употреблении на ночь не проводились. Учитывая свойства белковой добавки, при стандартных условиях ее польза значительно снижается.

Вредные свойства казеина

Медленный протеин обладает свойствами, аналогичными глютену. Вещество сложно переваривается в желудке, и склеивает продукты, употребляемые в пищу. Последствия использования казеина выражаются в:

ожирении;

снижении иммунитета;

возникновении заболеваний ЖКТ.

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Ранее казеин использовался для изготовления технического клея. Склеивающие компоненты вещества способны соединять строительный материал. По этой причине желудок испытывает серьезную нагрузку при употреблении белкового компонента.

Вещество переваривается медленно, но за этот период можно потребить большее количество белков в других пищевых добавках. Из-за сложного процесса усваивания, протеин не дает достаточного количества питательных элементов, нивелируя пользу других продуктов. По этой причине казеин для набора мышц подходит плохо.

Среди протеинов казеин считается худшей белковой добавкой для развития мускулатуры. Из-за обработки химическими соединениями вещество вызывает:

изжогу;

неприятный запах в ротовой полости;

сбои в работе желудка;

аллергическую реакцию.

Для извлечения добавки из молока применяются дешевые химические кислоты. Аналогичные соединения включает бытовая химия и удобрения. Этот фактор обусловил низкую стоимость и качество протеина.

Разные производители белковых добавок уверяют, что их продукция предполагает более высокое качество. Но казеин, реализуемый на рынке спортивного питания, имеет практически одинаковый состав, независимо производителя. При его производстве применяется серная и соляная кислота. Несмотря на то, что в основе белковой добавки лежат чистые природные компоненты, конечный продукт содержит вредные химические соединения.

Польза

Фактическая польза медленного протеина отсутствует. Ввиду побочных действий он представляет серьезную угрозу для здоровья. Длительное переваривание позволяет использовать казеин для похудения. Вещество дает положительный эффект, нанося организму серьезные последствия. Специалисты рекомендуют использовать для этой цели более безопасные методы.

Популярность белковой добавки построена исключительно на маркетинговой программе. Независимые исследования показали потенциальную взаимосвязь между ее использованием и возникновением раковых заболеваний.

Наиболее безопасный вариант — медленный протеин, полученный при помощи молочной кислоты. Но такая спортивная добавка имеет поврежденные белковые молекулы, из-за чего польза для организма минимальна. Самый лучший способ добавить в рацион натуральный казеин — употреблять творог и сыр.

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