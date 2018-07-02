Плоскостопие: причины, профилактика и лечение

Юрий Глазков

Что такое плоскостопие

Плоскостопие — это одна из самых распространённых деформаций нижних конечностей. Оно изредка бывает врождённым, но чаще — приобретённым. У детей патология развивается обычно вследствие рахита, а у взрослых это результат длительного стояния.

Причины плоскостопия

При рахите в организме ребёнка не хватает витамина D и нарушается обмен кальция. Нехватка кальция в костях приводит к тому, что они становятся мягкими. Изначально стопа имеет форму свода, но при рахите сопротивляемость костей вертикальной нагрузке снижается. Так, они не выдерживают массы тела ребёнка и постепенно деформируются. К 16-17 годам кости окончательно затвердевают, стопа остаётся плоской. Фото: shutterstock.com Частая форма патологии — статическое плоскостопие. Это следствие снижения тонуса мышц стопы в результате длительного стояния. Происходит растяжение связок, потому что на них приходится большая нагрузка. Ладьевидная и пяточная кости смещаются, а капсула голеностопного сустава сморщивается и растягивается.

Более редкие формы приобретённого плоскостопия:

паралитическое — последствие перенесённого полиомиелита;

травматическое — результат перенесённой травмы (перелом костей предплюсны).

Профилактика плоскостопия

Чтобы плоскостопие не сформировалось в детстве, его профилактикой должны заниматься родители. Она состоит в том, чтобы:

не допускать развития дефицита витаминов (ребёнок должен часто бывать на солнце, не будут лишними добавки или препараты с витаминами);

стараться избегать травм, а в случае их возникновения обращаться к врачу, чтобы не допустить неправильного сращения костей после переломов;

не стоять долго на одном месте, а если такая необходимость возникает, то регулярно делать разминку;

стараться избегать ношения обуви со слишком твёрдой подошвой;

чаще ходить босиком.

Взрослым следует избегать длительного стояния на одном месте, так как это ослабляет мышцы и растягивает связки. Нужно контролировать режим дня и регулярно отдыхать. Фото: shutterstock.com Как распознать первые симптомы

Первые признаки плоскостопия — это болезненные ощущения в икроножных мышцах и утомляемость ног в конце дня. Постепенно нарастают боли в стопах при длительном стоянии и ходьбе. Болит свод стопы и мышцы голени.

При осмотре:

стопа удлинена;

по средней части расширена;

пятка отклонена к наружней стороне.

Фото: shutterstock.com Родители могут заметить, что ребёнок быстро стаптывает обувь. Причём в основном с внутренней стороны. Быстро стирается каблук. У взрослого первым симптомом может быть болезненность мышц голени, что свидетельствует о чрезмерном их напряжении. Затем появляется отёчность стоп.

Диагностика и лечение

Диагностика плоскостопия не представляет трудностей. Для этого применяют плантографию (отпечаток стопы) или подографию по Фриланду.

На ранних этапах развития плоскостопия возможно консервативное лечение. Пациенту необходимо:

чаще ходить босиком по неровной поверхности (по камням или по песку);

принимать тёплые ванны для ног;

получать массаж;

выполнять специальные упражнения.

При прогрессировании плоскостопия требуется ортопедическая обувь. Она должна формировать свод стопы и поднимать медиальный край пятки. Подбирать специальные стельки возможно только у доктора, делающего их индивидуально по слепкам стоп. Фото: shutterstock.com При тяжёлом плоскостопии показано наложение гипсовых повязок. После устранения боли гипс снимают и пациент носит ортопедическую обувь.

Если консервативное лечение не приносит результата, нужна операция. Её делают не раньше, чем в 10 лет. В послеоперационном периоде требуется ношение ортопедической обуви. У взрослых патология часто осложняется вальгусной деформацией первого пальца стопы. Основа лечения — это хирургическая операция, потому что только она позволяет добиться устойчивого результата, а не временного уменьшения боли. Статьи по теме Почему ноги сводит судорогой Травмы колена: причины, лечение и профилактика Почему болят колени во время бега 7 эффективных упражнений, которые сделают ваши ноги сильными

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