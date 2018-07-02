Обезвоживание во время беременности

Фото: Pixabay/tunechick83Обезвоживание во время беременностиОбезвоживание (дегидратация) может быть опасной как для матери, так и для ребенка. Плод предъявляет интенсивные требования к организму, и беременным женщинам необходимо потреблять дополнительные питательные вещества.

Симптомы обезвоживания во время беременности

Как правило, первый признак обезвоживания — это чувство жажды.

Другие признаки обезвоживания включают:

сухость в горле или рту;

сухие, потрескавшиеся губы;

сухую кожу;

менее эластичную кожу, которая выглядит тонкой;

редкое мочеиспускание;

мочу темного цвета;

отсутствие потоотделения, даже в жаркую погоду;

слабость или усталость;

запор, твердый стул и геморрой.

Когда обезвоживание ухудшается, чувство жажды может исчезнуть. Некоторые признаки сильного обезвоживания во время беременности включают:

головокружение;

сердцебиение;

низкое кровяное давление, которое может вызвать головокружение или обморок.

Тяжелая дегидратация может вызвать шок и органную недостаточность. Это может также нанести вред ребенку.

Причины обезвоживания во время беременности

Причины обезвоживания делятся на две общие категории:

Женщина не пьет достаточное количество воды

Хотя существует много рекомендаций относительно того, сколько воды люди должны пить, беременность предъявляет дополнительные требования к организму. Поэтому беременным женщинам обычно нужно пить больше воды.

Если человек физически активен или живет в жарком климате, потеет больше, то будет нуждаться в большем количестве воды.

Люди с нарушениями питания, особенно с булимией, могут быть более уязвимы к обезвоживанию. Когда обезвоживание происходит из-за отсутствия достаточного количества воды, его легко устранить, просто выпивая больше воды, особенно на ранних стадиях обезвоживания.

Рвота во время беременности

Некоторые медицинские состояния, особенно те, которые вызывают рвоту и диарею, могут затруднить организму поглощение воды, в которой он нуждается.

Другие проблемы со здоровьем, особенно те, которые влияют на метаболизм, могут вызвать обезвоживание. К ним относятся:

почечная недостаточность;

некоторые редкие нарушения обмена веществ;

кишечные расстройства, такие как болезнь Крона или целиакия, которые затрудняют поглощение питательных веществ.

Люди с основным заболеванием подвергаются повышенному риску обезвоживания в жаркую погоду после интенсивных физических упражнений или когда они не пьют достаточно воды.

Осложнения

Легкая дегидратация обычно не опасна во время беременности, если женщина быстро получит достаточное количество жидкости. Тяжелое обезвоживание может быть опасным как для матери, так и для ребенка. Обезвоживание может привести к снижению уровня амниотической жидкости, которая может повлиять на развитие ребенка, привести к преждевременным родам и повлиять на выработку грудного молока.

Обезвоживание может вызвать недостаток питательных веществ, которые жизненно важны для здоровья беременной женщины и развивающегося ребенка. Редко обезвоживание может вызвать кому или даже стать фатальным.

Обезвоживание во время беременности — когда обратиться к врачу

Беременная женщина должна обратиться к врачу, если:

почувствовала изменение движений ребенка;

началось кровотечение или отошли воды;

появились схватки, которые могут быть признаком преждевременных родов;

уже были диагностированы серьезные заболевания, такие как почечная недостаточность;

рвота или диарея продолжается более 12 часов;

редкое мочеиспускание.

Обезвоживание во время беременности — лечение

Лечение обезвоживания может включать в себя внутривенное вливание жидкости. Некоторым людям могут также потребоваться электролиты, такие как натрий и магний, чтобы помочь правильно абсорбировать жидкость.

Профилактика обезвоживания

Кофеиновые напитки могут вызывать обезвоживание.

Чтобы предотвратить обезвоживание, увеличьте потребление жидкости до тех пор, пока моча не станет прозрачной или бледно-желтой. Постоянно носите бутылку с водой.

Люди, которые тренируются или проводят время в условиях интенсивного тепла, должны увеличить потребление жидкости.

Как правило, обезвоживание можно устранить, выпив больше жидкости. Однако женщины должны серьезно относиться к обезвоживанию, так как это может вызвать множество проблем во время беременности.