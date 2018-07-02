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Опасные болезни, которые так и не объяснили
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Опасные болезни, которые так и не объяснили 

Рамблер 19 минут назад
Сегодня медицина достигла колоссального уровня. Болезни, от которых когда-то вымирали сотни тысяч, сейчас побеждены. Тем не менее, существуют недуги, которые учёные так и не научились лечить.
1. Синдром внезапной детской смерти. От этого синдрома внезапно умирают внешне здоровые младенцы, при этом вскрытие не позволяет установить причину смерти. Часто малыш умирает во сне, и никакие признаки не указывают на возможность несчастья.
2. Аллотриофагия. Страдающие этим заболеванием люди постоянно чувствуют желание съесть вещи, которые в пищу не употребляют. До сих пор непонятно, почему возникает этот недуг и как с ним справляться.
3. Болезнь куру. Племя в Новой Гвинее открыли только в 1932 году, члены племени страдали странной болезнью куру, симптомами которой являются сильная дрожь и рывки головой, иногда сопровождаемые улыбкой. В течение нескольких месяцев ткани головного мозга больного деградируют, после чего он умирает.
4. Линии Блашко. Главный симптом — беспричинное появление несимметричных полос на теле. Есть предположение, что появление линий заложено в ДНК и передаётся наследственно, но оно не доказано.
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