Опасные болезни, которые так и не объяснили

Сегодня медицина достигла колоссального уровня. Болезни, от которых когда-то вымирали сотни тысяч, сейчас побеждены. Тем не менее, существуют недуги, которые учёные так и не научились лечить.

1. Синдром внезапной детской смерти. От этого синдрома внезапно умирают внешне здоровые младенцы, при этом вскрытие не позволяет установить причину смерти. Часто малыш умирает во сне, и никакие признаки не указывают на возможность несчастья.

2. Аллотриофагия. Страдающие этим заболеванием люди постоянно чувствуют желание съесть вещи, которые в пищу не употребляют. До сих пор непонятно, почему возникает этот недуг и как с ним справляться.

3. Болезнь куру. Племя в Новой Гвинее открыли только в 1932 году, члены племени страдали странной болезнью куру, симптомами которой являются сильная дрожь и рывки головой, иногда сопровождаемые улыбкой. В течение нескольких месяцев ткани головного мозга больного деградируют, после чего он умирает.

4. Линии Блашко. Главный симптом — беспричинное появление несимметричных полос на теле. Есть предположение, что появление линий заложено в ДНК и передаётся наследственно, но оно не доказано.