Ещё
Десятисантиметрового червя извлекли из лица тюменки
Далее:
Читайте также:
Ещё
«Она растолстела, смотреть было противно»
«Она растолстела, смотреть было противно»

Десятисантиметрового червя извлекли из лица тюменки 

РИА «ФедералПресс» 45 минут назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Из-под кожи лица жительницы Тюмени извлекли десятисантиметрового червя. Сложную операцию провели врачи областной клинической больницы № 2.
Огромный нитеподобный гельминт, вероятно, вырос под кожей лица из личинки этого паразита. Личинка, в свою очередь, могла быть занесена в организм женщины через укус насекомого, например, комара.
Такие черви являются дирофиляриями и, к счастью, не способны размножаться в организме человека. Обычно подобные паразиты заводятся под кожей домашних животных, но в случае заражения человека явление признали крайне редким.
Врачи сообщили, что операция по извлечению гельминта прошла успешно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно.
Специалисты напомнили, что в квартирах и частных домах нужно устанавливать москитные сетки, в том числе защищать ими вентиляционные отверстия и двери, чтобы комары не кусали домашних питомцев и людей. Животных нужно весной и летом обследовать в ветеринарных клиниках.
РИА «ФедералПресс»: последние новости
СМИ сообщили о свадьбе экс-возлюбленной Джонни Деппа В Череповце участились случаи жестокого обращения с детьми Муж-изменник застрял в любовнице и попался жене
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Она растолстела, смотреть было противно»24
Садальский показал пикантное фото Васильевой40
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Исчезающие бикини: мода для храбрых70
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
05:11
Странности, которые происходят во время сна
Здоровье
00:59
В Сети обсуждают богача, купившего Бузовой ресторан
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение