Десятисантиметрового червя извлекли из лица тюменки

Из-под кожи лица жительницы Тюмени извлекли десятисантиметрового червя. Сложную операцию провели врачи областной клинической больницы № 2.

Огромный нитеподобный гельминт, вероятно, вырос под кожей лица из личинки этого паразита. Личинка, в свою очередь, могла быть занесена в организм женщины через укус насекомого, например, комара.

Такие черви являются дирофиляриями и, к счастью, не способны размножаться в организме человека. Обычно подобные паразиты заводятся под кожей домашних животных, но в случае заражения человека явление признали крайне редким.

Врачи сообщили, что операция по извлечению гельминта прошла успешно. Пациентка чувствует себя удовлетворительно.

Специалисты напомнили, что в квартирах и частных домах нужно устанавливать москитные сетки, в том числе защищать ими вентиляционные отверстия и двери, чтобы комары не кусали домашних питомцев и людей. Животных нужно весной и летом обследовать в ветеринарных клиниках.