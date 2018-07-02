Ещё
Назван главный секрет обретения плоского живота
Далее:
Читайте также:
Ещё
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Невеста Данилы Козловского позирует топлес

Назван главный секрет обретения плоского живота 

МедикФорум 48 минут назад
Фото: МедикФорум
Нутриционисты раскрыли главный секрет плоского живота. Они подчеркивают, что время приема пищи имеет такое же определяющее значение, как и сама пища.
Желающим заполучить плоский живот важны не только правильные тренировки на мышцы пресса и идеально подобранные продукты питания. Исследование показало, что чуть ли не определяющее значение имеет время приема пищи.
В частности, крайне важно питаться в интервале, продолжительностью 8 часов с 10:00 утра и до 6:00 вечера. Этот режим позволяет худеть значительно более эффективно, чем поздние ужины.
Более того, приём пищи в 8-часовом интервале является и секретом победы над постоянным вздутием.
Нутриционисты из Великобритании советуют принимать пищу только в светлое время суток, так как наши внутренние системы организма созданы для работы именно во время этого периода. Не следует засыпать сразу после приема пищи, необходимо соблюсти интервал хотя бы в два с половиной часа. Если во время ночного сна желудок и кишечник будут продолжать работать, то это может привести к разного рода проблемам, включая вздутие.
Период голодания должен составлять от 12 до 14 часов — именно это идеальный интервал между ужином и завтраком, обеспечивающий устойчивую потерю веса. Желающим похудеть необходимо употреблять ферментированные продукты и напитки, включая кефир, который содержит миллиарды полезных бактерий, проникающих в кишечник и восстанавливающих необходимый баланс.
Питание должно быть разнообразным, содержащим большое количество разных продуктов, включая множество овощей и фруктов.
Постарайтесь исключить из рациона глютен, который часто приводит к вздутию. Фиксируйте на бумаге или в электронном виде продукты питания, которые вы употребляете, чтобы определить, какие из них вызывают наибольшую тяжесть.
Сократите объем сахара и сладких продуктов в рационе, принимайте пищу медленно и регулярно посещайте врача общей практики на предмет поиска паразитических инфекций.
МедикФорум: последние новости
7 секретных свойств кардамона, которые делают его волшебным эликсиром Антипригарное покрытие грозит человеку опухолями 6 неизвестных свойств арбуза, которые изменят ваше здоровье
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста Данилы Козловского позирует топлес4
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
«Она растолстела, смотреть было противно»28
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
00:12
Секс-бомбы или дурнушки: кого выбирают богачи
Любовь
00:29
Звезда «Дома-2» отрезала себе грудь в прямом эфире
Звёзды
03:55
Как найти «волшебные» точки на теле
Здоровье
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение