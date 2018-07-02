Назван главный секрет обретения плоского живота

Нутриционисты раскрыли главный секрет плоского живота. Они подчеркивают, что время приема пищи имеет такое же определяющее значение, как и сама пища.

Желающим заполучить плоский живот важны не только правильные тренировки на мышцы пресса и идеально подобранные продукты питания. Исследование показало, что чуть ли не определяющее значение имеет время приема пищи.

В частности, крайне важно питаться в интервале, продолжительностью 8 часов с 10:00 утра и до 6:00 вечера. Этот режим позволяет худеть значительно более эффективно, чем поздние ужины.

Более того, приём пищи в 8-часовом интервале является и секретом победы над постоянным вздутием.

Нутриционисты из Великобритании советуют принимать пищу только в светлое время суток, так как наши внутренние системы организма созданы для работы именно во время этого периода. Не следует засыпать сразу после приема пищи, необходимо соблюсти интервал хотя бы в два с половиной часа. Если во время ночного сна желудок и кишечник будут продолжать работать, то это может привести к разного рода проблемам, включая вздутие.

Период голодания должен составлять от 12 до 14 часов — именно это идеальный интервал между ужином и завтраком, обеспечивающий устойчивую потерю веса. Желающим похудеть необходимо употреблять ферментированные продукты и напитки, включая кефир, который содержит миллиарды полезных бактерий, проникающих в кишечник и восстанавливающих необходимый баланс.

Питание должно быть разнообразным, содержащим большое количество разных продуктов, включая множество овощей и фруктов.

Постарайтесь исключить из рациона глютен, который часто приводит к вздутию. Фиксируйте на бумаге или в электронном виде продукты питания, которые вы употребляете, чтобы определить, какие из них вызывают наибольшую тяжесть.

Сократите объем сахара и сладких продуктов в рационе, принимайте пищу медленно и регулярно посещайте врача общей практики на предмет поиска паразитических инфекций.