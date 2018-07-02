Мотивация для похудения

Многие девушки мечтают о стройной и красивой фигуре. Но без должной мотивации это так и останется нереализованной мечтой. Как побороть себя и начать избавляться от лишнего веса? Читайте далее и обязательно убедитесь, что мотивация есть для каждого!

Почему нужно худеть?

Вы можете придумать множество причин, по которым вы хотите похудеть. Это может быть желание стать похожей на своего кумира, на фотографии которого вы смотрите каждый день и грустно вздыхаете. Это может быть спор с другом. А может быть и просто желание нравиться себе и своему возлюбленному? Какими бы они ни были, эти мотивы, как правило, всегда поверхностны. Истинная цель лежит в глубине ваших помыслов. Главное, знать, к чему может вас привести стройная фигура, ведь это не только внешняя эстетика. Похудение помогает улучшить здоровье Наверное, многие знают, что стройная фигура дарит человеку и здоровье. Особенно это касается наличия каких-либо хронических проблем. Например, похудев, вы избавитесь от одышки, проблем с сердечно-сосудистой системой, болей в спине и ногах. Именно похудение поможет продлить свою жизнь и лишить себя риска преждевременной смерти. Худым проще завести ребёнка Довольно часто люди в теле испытывают проблемы с гормонами, из-за чего возможность зачать ребёнка ставится под угрозу. Причём это касается не только женщин, но и представителей сильного пола. К сожалению, в современном мире бесплодных мужчин, в том числе и из-за ожирения, стало намного больше.

Стройность и красота Разумеется, похудение подарит вам более красивый вид. Во всём мире стройность считается достоинством любой женщины. Она кажется более активной, жизнерадостной и весёлой по сравнению с пышнотелой девушкой. Не спорим, есть исключения из правил. Но если вам больше по душе стройность, то стоит к этому стремиться. Личная жизнь Не секрет, что многие мужчины обращают внимание на ту женщину, у которой есть талия и стройные длинные ножки. Если ваша личная жизнь до сих пор не задалась именно из-за веса, то пересмотрите свои взгляды и немедленно начинайте худеть. А если у вас уже есть сексуальный партнёр, то может быть ему станет приятно, если вы похудеете? Ведь избыточный вес может быть настоящей преградой в полноценной интимной жизни. Тем более у некоторых лишние килограммы провоцируют закомплексованность и стеснения, в том числе и в постели. Предмет обсуждения Человек, который похудел, на долгое время становится предметом обсуждения. Если вы душа компании и всегда мечтали покупаться в лучах славы, то это ваш шанс. Вам будут сыпаться комплименты, вас будут хвалить и вами будут восторгаться, спрашивая, как же вам это удалось сделать. Психологический комфорт В случае закомплексованности из-за лишнего веса человек может быть постоянно не удовлетворён происходящим. Согласитесь, что общаться с таким индивидуумом очень сложно. А вот избавление от сантиметров на талии и бёдрах поможет раскрепоститься, стать увереннее в себе. Поверьте, улыбка в таком случае не будет сходить с лица! Хобби и увлечения Некоторые хобби и увлечения могут быть вам недоступны в силу вашего веса. Опять же, банальная прогулка в среднем или быстром темпе может стать проблемой — одышка, усталость, усиленное потоотделение не скрасят ни один романтический вечер. Да и постоянное желание посидеть на лавочке станет преградой для здорового образа жизни и преодоления собственной лени. Поэтому похудение станет отличным мотиватором для того, чтобы начать что-то новое!

Экономия Наверное, в современном мире это чуть ли не самое важное. Ведь затраты на продукты, предметы одежды и другие аксессуары могут увеличиться из-за вашего избыточного веса. Не дай бог, вы чем-то болеете на этом фоне — ещё и придётся тратиться на лекарственные препараты, что тоже не очень дёшево. Да и представьте, сколько можно сэкономить на полезной еде, если отказаться от фастфуда, газировки и прочих продуктов, которые портят вашу фигуру. Мы уверены, что лучшей мотивацией для похудения станет та, что серьёзно тревожит человека. Из всех вышеперечисленных проблем, которые могут сопровождать полных людей, у вас могут встретиться как все, так и одна-две. Но и это не отменяет того факта, что каждая из причин для избавления от лишнего веса является весьма значимой.

Почему я не могу похудеть?

Даже определившись с целью и мотивом для похудения, не каждому человеку удаётся добиться того результата, которого хочется. Довольно часто люди вопрошают: почему же я не могу похудеть? Хотя вроде бы и питание соблюдает, и даже спортом занимается, а лишний вес стоит. Давайте разбираться в причинах. 1. Неверная цель Возможно, вы решили, что хотите похудеть для того, чтобы оздоровиться, но это вас на самом деле не мотивирует. Ведь еда может быть настоящим источником наслаждения для определённых людей. Постарайтесь пересмотреть свои настроения и цели. Может, найдётся то, ради чего вам худеть гораздо приятнее и нужнее. И помните, что похудение — это не только физические преображения, но и изменения внутреннего мира, переосмысление взглядов на многие вещи. Поэтому неудивительно, если добившись определённого результата в похудении, у вас могли измениться мотивы. Постоянно анализируйте то, что вы делаете и для чего.

2. Проблемы со здоровьем Довольно частая проблема, которая не даёт человеку избавиться от лишних килограммов. Особенно в этом виноваты гормоны. Обязательно пройдите обследование у эндокринолога, который подскажет вам, на что обратить внимание, чтобы добиться желаемого. 3. Психологические проблемы Еда может быть настоящей проблемой. Она представляет собой своего рода наркотик для некоторых людей. Если вы принадлежите к тому типу людей, кто говорит: «Я не могу без сладкого», «Мне нужно поесть, чтобы успокоиться/порадоваться/выйти из депрессии», скорее всего, у вас психологическая зависимость от пищи. В таком случае помогут только специалисты, которые разберутся с вашей ситуацией и конкретными проблемами.

Как начать худеть?

Стоит понимать, что похудение представляет собой длительный и сложный процесс, состоящий из ряда шагов. И первый из них вы можете сделать уже прямо сейчас. В первую очередь вам необходимо начать борьбу с собственной ленью, которая, как известно, любит неактивных и зависящих от еды людей.

Поставьте перед собой чёткую цель, например, вы хотите выглядеть лучше и сбросить 20 килограммов. Глобальную цель необходимо разбить на маленькие, которые можно достигать постепенно, чтобы вы видели прогресс регулярно и не опускали руки. Ими могут быть: составить правильный рацион питания, ходить в тренажёрный зал, найти единомышленников, не есть вредные сладости целую неделю. Если вы будете каждый месяц наблюдать прогресс, который вас приводит к вашей глобальной цели, это станет для вас не просто мечтой, а осуществимой задачей. Вы поймёте, что вам всё по плечу и будете пусть медленно, но верно идти к осуществлению желаемого!