Прививка от аллергии: как лечат поллиноз с помощью уколов АСИТ

Считается, что аллергию нельзя вылечить. Однако есть метод, который позволяет «приучить» организм к веществу, которое он считает враждебным. Дело это не быстрое и не дающее стопроцентной гарантии, но альтернативы ему на данный момент не существует.

АСИТ — аллерген-специфическая иммунотерапия. Суть этого метода в том, чтобы десенсибилизировать организм, то есть сделать менее чувствительным к аллергену. Делается это путем инъекций препарата, который содержит небольшое количество аллергена — в случае с поллинозом, например, пыльцы конкретного растения. В процессе дозу аллергена увеличивают. Цель — перестроить иммунный ответ на конкретное вещество, заставить организм распознавать его как безопасное. Эффективность АСИТ оценивается выше 75 процентов.

АСИТ иногда называют прививкой от аллергии из-за похожего принципа: вводится то, что может навредить, чтобы организм научился правильно на это реагировать. Сейчас препараты, которые вводятся в течение курса АСИТ, называются аллергов­акцинами.

Аллерген-специ­фическая терапия проводится не при любой аллергии. Этот метод не используют в отношении аллергии на продукты и лекарства, а вот реакции на пыльцу, на домашнюю пыль, на шерсть животных, споры плесени и яд насекомых — показания к АСИТ. При этом борьба ведется не с аллергией вообще — речь идет только о снижении чувствительности организма к конкретному аллергену (или нескольким, если делается несколько инъекций).

Тем, кто решил пройти АСИТ, нужно запастись терпением — дело это очень небыстрое, спешка в подобном случае может навредить. Процесс растягивается на годы, причем сначала делать инъекции нужно каждую неделю, потом — реже, но обязательно регулярно. Стандартный курс — три года, после такого же срока «затишья» рекомендуется повторить его. Проводится АСИТ исключительно под контролем врача и с соблюдением всех его рекомендаций, так что нужно настроиться и на постоянный контакт с лечащим доктором. Начинают АСИТ в зависимости от того, что вызывает аллергию: например, людям с поллинозом рекомендуется стартовать в январе, чтобы к опасному сезону вероятность реакций уже заметно снизилась. На время пыления конкретного растения курс прерывают.

Аллерген-специфическую терапию можно проводить сразу по поводу нескольких видов аллергии — например на пыльцу конкретного растения и на домашнюю пыль. В таком случае за один раз делаются, например, две инъекции с разными аллергенами. Вообще такая терапия проводится только после того, как пациент пройдет все положенные аллергопробы для того, чтобы точно установить факт наличия аллергии на конкретные вещества. Только по его жалобам врач АСИТ не наз­начит.

Кому можно и кому нельзя

АСИТ не проводят маленьким детям (до 5 лет) и не начинают во время беременности: продолжать, если женщина в процессе терапии, можно, но опять же под наблюдением аллерголога. Не рекомендуется такая терапия очень пожилым людям и при серьезных заболеваниях (диабет, онкологические болезни и пр.), хотя в таком случае решение должно приниматься по каждому случаю индивидуально. Противопоказания — психические заболевания, нежелательные реакции на адреналин, тяжелая астма. Инъекции переносят, если у человека заболевание в острой фазе или что-то в его состоянии внушает врачу опасения. В целом же считается, что АСИТ при правильном проведении и контроле безопасна.

Как у любого вида лечения, у АСИТ есть побочные эффекты. Речь, как правило, идет о покраснении и отеке в месте укола, а также о типичных аллергических проявлениях типа зудящих глаз, ринита и пр. В таком случае врачи назначают антигистаминные препараты — их можно принимать как по факту, так и перед инъекцией, что называется, для прикрытия. Но это, конечно, на усмотрение и с разрешения врача.

Есть вид АСИТ, когда аллерген вводится в организм не с помощью укола, а через рот — существуют специальные препараты в виде таблеток и капель. Один его вариант называется пероральной терапией (когда препарат проглатывается), второй — сублингвальной (когда он рассасывается под языком). Отличие в том, что таким образом человек получает аллерген каждый день, а само лечение хоть и требует контроля врача, но может проводиться на дому. С другой стороны, это требует собранности и внимания.

Бывают и ускоренные курсы АСИТ, когда дозы вводятся в более короткие сроки, по несколько раз в сутки, но такие проводятся не всем и исключительно в стационаре. Вообще АСИТ требует неукоснительного соблюдения схемы лечения — без пропусков и нарушений. Это настолько важный момент, что невозможность соблюсти его считается противопоказанием к такой терапии.

важно

Человеку, который проходит аллерген-специфическую терапию, все равно нужно максимально обустроить свой быт так, чтобы устранить все возможные аллергены, и придерживаться диеты.