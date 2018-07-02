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Названы основные причины неудачи любой диеты
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Названы основные причины неудачи любой диеты 

МедикФорум 2 часа назад
Фото: МедикФорум
Каковы реальные причины того, что мы не в состоянии следовать тем или иным диетам? От детских привычек до эмоций — психологи назвали то, что мешает нам похудеть. По мнению психологов из Великобритании, подавляющее большинство желающих похудеть людей не справляются со следованием определенным диетам. Чаще всего причиной этого являются искушения и социальное давление. У каждого из нас есть определенная сила воли в той или иной области жизни. К примеру, мы заставляем себя не воровать у других людей, ходим на работу, хотя нам это не нравится, ставим потребности детей выше собственных. Наш мозг эволюционировал воспринимать образы еды по принципу «вижу пищу — ем пищу» ещё с тех времен, когда нам приходилось добывать себе пропитание охотой. Именно с этим связано основное искушение, которое никак не удаётся побороть. Кроме того, существует и социальное давление. Мы оказываемся в обстановке, когда друзья уговаривают нас попробовать то или иное домашнее блюдо или десерт, либо выпить дополнительный бокал вина. Приём пищи часто является важным средством коммуникаций, то есть общения людей между собой. К перееданию подталкивают привычки. Люди привыкли принимать пищу в определенные периоды времени, употребляя любимые домашние блюда вроде пельменей или блинов. На это оказывает свое влияние религия и личные предпочтения человека. Мощнейшим драйвером переедания часто является желание просто сэкономить. К сожалению, так называемые здоровые продукты питания стоят намного дороже не очень здоровых. К примеру, достаточно сравнить стоимость одинакового количества соевого и коровьего молока. Еще одной существенной причиной переедания являются эмоции. Пища никогда не была просто топливом для организма, ее прием с детства всегда был связан с ощущениями любви, заботы и участия. К сожалению, у человека есть не очень большое количество способов обуздать те или иные эмоции, и питание является одним из них. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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