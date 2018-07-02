Грамотное снижение веса 

В нашу эпоху информационного взрыва и технического прогресса понимание любой сферы жизни и деятельности человека строится по определенным стандартам. Стандарты образования, жизненного обеспечения, социального развития и даже красоты и здоровья. Это некий оптимум, к которому нам необходимо постоянно стремиться, чтобы обеспечить себе комфортное существование. О самочувствии человека лучше всего говорит его внешность. Здоровые люди всегда оптимистично настроены, удовлетворены собственной жизнью, и это душевное состояние непременно отражается на их образе. Представления о стандартах красоты в историческом аспекте претерпевают неисчислимые метаморфозы. Красота всегда была в глазах смотрящего, и этим смотрящим, как правило, был мужчина. В то же время мужская красота как предмет публичной дискуссии не существовала даже в эпоху Ренессанса — о красоте говорили исключительно как о женском свойстве, превращая слабый пол в прекрасный. Тысячелетние стереотипы мужского сознания искореняли все, что не вписывалось в его представления нормы и искусно лавировали от образа палеолитической Венеры (пышная грудь, широкие бедра) до образа женщин декаданса, которая одной своей ножкой стоит за пределами этого мира (истощенное тело, бледная кожа, черные круги под глазами). Какой бы ни казалась логичной и правильной история смены архетипов от античности до авангарда, вся логика европоцентрического взгляда на красоту разбивается о XX век. Именно с его второй половины в экономически развитых странах зафиксирован стремительный рост численности людей с ожирением. С 1975 по 2016 год число страдающих ожирением, во всем мире выросло более чем втрое. Причем данный недуг широкой волной прошелся, не внимая гендерным и возрастным характеристикам. С эстетической точки зрения, красота и гармонично сложенное тело является неким общественным лифтом для человека, позволяющим (по мнению Nancy Etcoff «Survival of the Prettiest) удачно устраиваться на хорошую работу, получать завышенные баллы на экзаменах, подтверждать кредиты. Впрочем, проблему излишней массы тела необходимо анализировать в первую очередь с медицинской позиции. Одновременно с ростом частоты ожирения сократилась средняя продолжительность жизни и зафиксирован бурный скачок таких тяжелых сопутствующих заболеваний, как ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, инфаркт миокарда, сахарный диабет II типа, атеросклероз, бесплодие, онкологическая патология и т.д. Основная причина ожирения и избыточного веса — энергетический дисбаланс, при котором калорийность рациона превышает энергетические потребности организма. Сетовать на то, что волна ожирения развернулась из-за внезапного увеличения объема потребляемых продуктов питания населением земного шара неоправданно. Главным образом, проблема кроется не в количестве, а в качестве. Изменилась гигиена питания, еда перестала отвечать основным требованиям, обеспечивающим человеку безопасность и здоровье. Век технического прогресса лишил необходимости выполнять регулярную физическую работу. Кроме того, увеличению массы тела способствуют снижение интенсивности обменных процессов организма в силу возраста, беременность, лактация, менопауза у женщин, андропауза у мужчин, некоторые эндокринные нарушения, длительные стрессовые состояния и даже недостаточная инсоляция. В связи с масштабами распространения, Всемирная Организация Здравоохранения признала ожирение новой неинфекционной эпидемией XXI века. В настоящее время в решение проблемы избыточной массы тела вовлечен широкий спектр специалистов узкого профиля: диетологи, эндокринологи, акушер-гинекологи, гастроэнтерологи, психологи, кардиологи и т.д. Экспертная группа сформированного альянса разработала ключевые стратегии, направленные на профилактику, лечение ожирения и его осложнений. Однако, при выборе приоритетов, необходимо понимать, что ни одна отдельно взятая мера вмешательства не сможет предупредить ожирение. Детерминанты ожирения сложны и многообразны, поэтому и решения проблемы должны быть многогранными. В последнее время в ходе проведения многочисленных популяционных исследований была установлена взаимосвязь между ожирением и дефицитом витамина D. Официальные клинические рекомендации, посвященные вопросам профилактики и лечению недостаточности/дефицита витамина D, разработаны только в аспекте остеопороза и хронической почечной недостаточности. Впрочем, по проблеме гиповитаминоза при ожирении накопилось достаточное количество достоверных клинических данных. Солнечному витамину небезосновательно достаются почет и популярность. Его рецепторы обнаружены более чем в 38 органах и тканях организма, восприимчивость которых опосредует плейотропное (множественное) влияние. Таким образом, действие витамина D распространено за границы метаболизма костной ткани и обеспечивает осуществление целого ряда важнейших физиологических функций. По своей природе витамин D кардинально отличается от других витаминов, выполняющих в основном поддерживающую роль в организме. Витамин D — это гормон, способный многонаправленно регулировать состояние функциональных систем. Патогенез влияния гиповитаминоза на развитие заболевания опирается на несколько механизмов. Тучные люди носят более закрытую одежду и ведут малоактивный образ жизни, таким образом, находятся в условиях недостаточной инсоляции. Жирорастворимые свойства витамина способствуют его перераспределению в жировой ткани, с закономерным уменьшением концентрации в сыворотке крови. Как у мужчин, так и у женщин, вне зависимости от возраста, прослеживается одна и та же направленность изменений: по мере увеличения индекса массы тела (ИМТ) отмечается постепенное снижение уровня витамина D. Ожирение достаточно часто вносит деструктивные изменения в психо— эмоциональное состояние личности. В связи с этим, в периоды недостаточной инсоляции (осень, зима) тучные люди склонны к развитию сезонных депрессивных расстройств. Низкие значения витамина D негативно сказываются на выработке медиаторов головного мозга, отвечающих за оптимистический настрой и хорошее настроение (серотонин, норадреналин, дофамин). Еще больше снижается мотивация к спорту, и формируются нарушения пищевого поведения (потеря чувства сытости, чрезмерный необузданный аппетит, импульсивный характер питания и т.д.). Нарушение сна нередко становятся еще одним беспокойством пациентов с высокими значениями ИМТ. Всему виной неполноценный синтез гормона сна — мелатонина в шишковидной железе на фоне гиповитаминоза. Причастность витамина D в формировании тонуса и силы мышц основана на образовании новых мышечных волокон и белка, участвующего в их сокращении. Люди с дефицитом витамина D не способны длительное время выполнять какую-либо физическую работу, быстро истощаются и имеют низкую скорость проводимости нервных импульсов (реакцию). Витамин D участвует в регуляции не только продукции инсулина в поджелудочной железе, но и контролирует чувствительность тканей к нему. Все это позволяет рассматривать дефицит витамина D как дополнительный фактор риска развития сахарного диабета II. Гиповитаминоз неблагоприятным образом сказывается на липидном обмене и регуляции метаболизма адипоцитов (клетки жировой ткани) в связи с наличием рецепторов витамина D в последних. Адипоциты увеличиваются в размере, значительно сокращаются темпы образования новых жировых клеток, то есть нарушаются процессы клеточного обновления. Высокие уровни паратиреоидного гормона при данном состоянии стимулируют липогенез (запас энергии в виде жира). Ожирение сопровождается развитием неалкогольной жировой дистрофии печени, способствующей снижению скорости синтеза витамина D в клетках печени (гепатоцитах). Опираясь на уже имеющийся клинический опыт, необходимо отметить, что с одной стороны дефицит витамина D выступает как пусковой механизм увеличения общей жировой массы, с другой, является следствием ожирения. Своевременно компенсированный D гиповитаминоз — залог эффективного лечения ожирения и профилактики его осложнений, при условии комплексной терапии всех имеющихся нарушений. Естественными источниками витамина D являются синтез его в коже под влиянием ультрафиолетовых лучей, а также определенные продукты питания (жирные сорта рыб, жир печени некоторых видов рыб, желток, сливочное масло, сыр…). Впрочем, ни один из доступных продуктов питания не содержит достаточного количества витамина D, которое необходимо для удовлетворения потребности организма. Использование препаратов витамина D наиболее эффективно в целях профилактики или лечения его недостаточности/дефицита. В настоящее время, ни одна программа снижения веса не планируется без витамина D. Наличие ожирения существенно увеличивает потребность в нем, поэтому доза витамина должна быть увеличена в 2-3 раза. При выборе препарата всегда следует учитывать предпочтения пациентов, большинство из которых, считает для себя неприемлемым использовать витаминные растворы. Лекарственная форма витамина D в виде жевательных таблеток (Ультра-Д 1000МЕ) является наиболее оптимальной и популярной. Удобство приема Ультра-Д вне зависимости от места нахождения (на работе, за рулем автомобиля, во время занятий фитнесом) позволяет людям, стремящимся к идеальному весу, полноценно решать вопросы поддержания своего здоровья и красоты. Опираясь на исторические факты, стандарты красоты всегда носили относительный характер и подвергались всевозможным преобразованиям. „Идеальная“ формула женского тела 90-60-90, некогда установленная в Америке сегодня уже не столь популярна. Шаблонов же мужского великолепия, как таковых вообще никогда не существовало и даже наличие небольшого живота считалось признаком состоятельности и авторитета. Возникает вопрос, если стандарты такая оптимальная вещь, то почему сетка размеров одежды простирается от XS до XXXXXXL, а в представлениях каждого человека имеется свой индивидуальный пример красоты? Где находится та самая черта, перешагнув за которую мы понимаем, что вышли за пределы оптимума? С абсолютной уверенностью можно ответить, что этой чертой является наше собственное психо-эмоциональное и физическое благополучие и витамин D имеет достаточно потенций для их обеспечения. Наше тело — это багаж, который приходится носить всю жизнь. Чем он тяжелее, тем короче путешествие…. Ольга Торозова, практикующий терапевт, диетолог, клиника „Борменталь“, г. Москва