Ранний симптом. Болезни суставов

Верный диагноз при лечении болезней суставов в большинстве случаев гарантирует успешное лечение. Однако не менее важно, чтобы он был поставлен вовремя: как можно раньше.

А это зависит в том числе и от больного — чем скорее он поймет, что пришло время посетить врача, тем лучше. Как понять, что этот момент настал, рассказал ортопед Павел Будаев.

— Разумеется, главный симптом как воспалительных, так и дегенеративных (возрастных) болезней суставов — боль. Она может быть ноющей и постоянной или резкой, возникающей во время движения или после физнагрузок, — рассказывает доктор. — Но если суставы на ранних стадиях дают знать о неполадках болью, это, на мой взгляд, даже хорошо: больному не остается другого выхода, как идти к врачу.

Гораздо чаще первые симптомы артритов не столь заметны. Особенно если человек вынужден целый день проводить в одной позе: мало кто обратит внимание на периодический хруст в сочленении или легкую скованность движений, которая наблюдается по утрам.

— Подобные симптомы в молодом возрасте очень часто — предвестники артрита, — говорит Будаев. — Если суставы ослаблены, запустить воспалительный процесс может даже простуда. Нет, это не значит, что при малейшем хрусте в колене нужно спешить в поликлинику. Для начала хорошо бы попробовать сменить образ жизни, добавив в распорядок дня, скажем, гимнастику. Но если продолжает хрустеть и тянуть — проконсультируйтесь с ортопедом.

Артрозы, как правило, развиваются в позднем возрасте — в группу риска входят люди начиная с 40–45 лет: с возрастом вполне естественным образом истираются суставной хрящ и капсула.

— В этом возрасте важно обращать внимание на внешний вид коленей, локтей и внимательно следить за их состоянием. Нередко боли предшествует припухлость и неприятные ощущения после долгого нахождения в одной позе. Еще важный момент: метеочувствительность в данном случае — вовсе не пустой звук. Если суставы регулярно ноют на непогоду, обратитесь к врачу.

Артроз — следствие того, как вы обращались с суставами. Умеренные и регулярные занятия физкультурой, правильное питание, массаж и профилактика обеспечат подвижность и легкость до старости.

— Не стоит пренебрегать и народными методами. Моя бабушка, помню, для профилактики натирала суставы настоем сосновых шишек и игл. Это прекрасное средство: эфирные масла сосны снимают опухоль, облегчают боль, — рассказывает Будаев. — Впрочем, сейчас для этого не обязательно идти в лес: на полках аптек есть гели и мази на основе природных экстрактов. Они удобнее и действуют быстро. Главное — внимательно ознакомьтесь с инструкцией.

СПОКОЙНОЙ НОЧИ!

Для здоровья суставов, впрочем, как и всего организма, очень важен хороший сон, но это возможно лишь на удобной кровати. Современный рынок в этом плане изобилен донельзя: тысячи ортопедических матрасов десятков степеней жесткости. А между тем в народе до сих пор бытует мнение, что сон на жестком матрасе способствует оздоровлению. Однако врачи считают, что это не более чем маркетинговый ход.