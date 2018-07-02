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Легкой походкой. Путь к здоровью
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Легкой походкой. Путь к здоровью 

Вечерняя Москва 31 минуту назад
Фото: Вечерняя Москва
Сохранить суставы здоровыми не так просто. Ведь мы, современные горожане, мало двигаемся, неправильно питаемся, набираем лишний вес.
Проблемы с суставами есть почти у всех москвичей старше 50. Почему они возникают?
— Одна из главных причин — лишний вес, — считает доктор медицинских наук Владимир Меркулов. — Ведь чем больше масса тела, тем выше нагрузка на позвоночник и ноги. Вот суставы и не выдерживают.
Главной причиной набора лишнего веса доктор считает гиподинамию — недостаток движения и неправильное питание. Мы часто едим фастфуд, а передвигаемся не пешком, а на автомобиле. К тому же из-за недостатка движения суставы работают мало и со временем перестают нормально выполнять свои функции.
— Каждый взрослый человек для сохранения здоровья должен делать в день не менее 10 тысяч шагов, — рассказывает фитнес-тренер, член Международной ассоциации спортивных наук Ринат Хисямов.
Второй рецепт — правильное питание. Употребляйте как можно меньше жирного, сладкого и мучного. Основой рациона должны стать овощи, фрукты, нежирное мясо и молочные продукты. Последние, кстати, особенно важны: в них содержится много кальция, укрепляющего костный аппарат.
Что делать, если суставы уже заболели? Первое и главное — не оттягивать визит к доктору. Иначе ситуация может только усугубиться, особенно если вы не меняете образ жизни. Второе — использовать все возможные консервативные методы лечения. Благо их довольно много.
— Есть, например, мази и таблетки, содержащие сульфат хондроитина. Он замедляет разрушение костной ткани и снижает потерю кальция, ускоряет процессы восстановления костной ткани, тормозит процесс дегенерации хрящей, — рассказывает врач-невролог Ирина Кузедеева. — Это вещество препятствует сжатию соединительной ткани и играет роль своеобразной смазки суставных поверхностей.
Еще одно эффективное и современное средство лечения — магнитотерапия.
— Она нормализует обменные процессы в тканях, способствует уменьшению отечности, улучшает состояние сосудов и нервных волокон, — рассказывает доктор. — Для достижения эффекта де— лают курс из 10–15 сеансов. Процедура безболезненна, ощущается только небольшая вибрация в месте наложения магнитных поясов.
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