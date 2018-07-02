Вредные горячие штучки

Отдых на даче этим летом, согласно последнему опросу ВЦИОМ , выбрали 34 процента россиян. О каких вещах следует помнить, чтобы проблем со здоровьем не возникло.

Даже если вы не относитесь к числу дачников, которые в борьбе за урожай «не щадят живота своего», полностью от проблем со здоровьем вы, увы, не застрахованы. Ведь многие прелести дачной жизни, «употребляемые» в неумеренных количествах, тоже могут не лучшим образом сказаться на самочувствии. И прежде всего на работе желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

— Успокаивая себя тем, что все выращенное в их саду и на огороде — экологически чистая продукция, люди иногда не считают нужным как следует помыть ее, перед тем как съесть, — говорит врач-гастроэнтеролог Елена Максимова . — Нередко это становится причиной заражения гельминтами, что может «аукнуться» спазмами и болью в желудочно-кишечном тракте.

Впрочем, это лишь одна из причин, по которой может возникать дискомфорт в желудке или кишечнике. Обращайте внимание на температуру еды. Конечно, приятно в жаркий день съесть окрошки, залитой ледяным квасом из морозилки, но за удовольствие можно расплатиться спазмами желудка. Тем же опасна и обжигающе горячая пища.

— В группе риска и поклонники жирной и слишком острой пищи, — предупреждает доктор Максимова. — Если уж вы совершенно не представляете свой дачный отдых без шашлыков, но хотите при этом избежать проблем с ЖКТ, не злоупотребляйте жирным мясом свинины, гораздо полезнее приготовленные на углях курица, говядина, индейка и рыба.

Еще одной причиной, вызывающей дискомфорт в области ЖКТ, может стать вода, которую вы пьете и на которой готовите. Если вы не уверены в ее качестве, обязательно пользуйтесь специальными фильтрами.

— О пользе травяных чаев знают, пожалуй, все, и дачникам грех не воспользоваться возможностью каждый день заваривать эти полезные сборы: листья смородины, малины, вишни, мелиссы — вот они, всегда под рукой! А уж листья мяты — вообще прекрасный природный спазмолитик. Но старайтесь не пить во время или сразу после приема пищи, таким образом снижается эффективность работы желудочного сока, — советует Елена Максимова.

Ну и конечно, отдых отдыхом, но о правильном распорядке дня забывать все-таки не следует. Отказывать себе в удовольствии посмотреть вечером любимый сериал, может, и не стоит, но выделить время хотя бы на непродолжительную прогулку на свежем воздухе перед сном надо обязательно! — Если на отдыхе вы все-таки столкнетесь с проблемами ЖКТ, не относитесь к ним легкомысленно. В зависимости от причин, которыми они вызваны, боли могут быть непродолжительными, всего несколько минут, но могут растянуться и на несколько часов, и обращение к врачу в этом случае будет самым верным решением.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

— Если дискомфорт в желудке — вздутие, газообразование, тяжесть или боли — появляется после каждого приема пищи, это повод для немедленного посещения врача. Обследование поможет своевременно выявить основную причину этих неприятных симптомов, которой может оказаться хроническое заболевание желудка, например гастрит. А он относится к числу тех заболеваний желудочно-кишечного тракта, которые требуют серьезного комплексного лечения.