5 лучших упражнений для ног и ягодиц 

Комплекс из простых, но эффективных упражнений для ягодиц подойдет для выполнения дома или на природе. Главное — регулярность и техника, в таком случае Вы всегда будете в форме и от Вас нельзя будет оторвать взгляда!
Содержание
Приседания
Приседания в «Плие»
Выпады
Альпинист
Подъём таза
Приседания
Ноги на ширине плечь, стопы и голени держите параллельно. Не отрывайте пятки от пола. Не приседайте слишком низко. Держите спину, не сутультесь. Сделайте 3-4 подхода по 12-15 приседаний.
Приседания в «Плие»
Поставьте ноги шире чем обычно. Не приседайте слишком низко. Не отрывайте пятки от пола. Колено не должно выступать за ступню. Держите спину прямой. Сделайте 3-4 подхода по 12-15 приседаний.
Выпады
Прямая спина. Руки сомкнуты перед грудью. Ноги сгибаем под углом 90 градусов. Сделайте 3-4 подхода по 12-15 раз на обе ноги.
Альпинист
Примите позу как при отжиманиях от пола. Сгибайте поочередно ноги к груди. Выполняйте это упражнение 40-50 секунд.
Подъём таза
Лёжа на спине, согните ноги в колени. Пятки должны стоять на полу. Поднимите одну ногу вверх, при этом отрывая таз от пола. Делайте упор на пятку. Сделайте 3 подхода по 15 раз на каждую ногу.
Красивые, подтянутые ноги и попа Вам обеспечены. Ну и конечно же пристальный взгляд мужчин.
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