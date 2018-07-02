Лайфхаки для многодетных отцов: кто хочет спать как младенец?

Отец троих детей Крис Дэвидсон решил завести свой блог, воспользовавшись фитнес-трекером с функцией, позволяющей отследить параметры сна. В течение полугода он проводил ряд экспериментов, который помог ему выяснить, как лучше высыпаться и не быть подавленным в течение дня, когда ты — новоиспеченный родитель.

Кофеин

Крис решил полностью отказаться от кофе. Это дало результат: примерно через неделю восстановительный эффект сна возрос на 30%. Кроме того без кофе молодой отец стал быстрее засыпать. Тем не менее все пришло к тому, что тоска по кофеину взяла верх над Крисом. И тогда он решил, что стоит выпивать по одной чашке в день и только после пробуждения. Такой подход сработал, и в итоге ночью Крис получил здоровый сон, а с утра — заряд бодрости.

Пищевые добавки

В число пищевых добавок, которые принимал мужчина, входило ZMA, о которой он положительно отзывался. По своей сути это смесь цинка, магния и витамина B6. Часто эта добавка используется в бодибилдинге для того, чтобы повысить тестостерон. Но мало кому известно о том, что она также способствует улучшению сна. Действительно, по словам Криса, его сон стал качественнее на 20-25%, но уже через неделю приема эффективность постепенно начала снижаться. Зато сновидения, по словам блогера, стали ярче.

Диета

Если вы хотите высыпаться, главный список продуктов, от которых стоит отказаться вечером — это сахар, алкоголь и все, что содержит много калорий и способствует перееданию. Эти вещи могут снизить эффективность сна на 15-20%, поэтому воздержитесь от них в позднее время суток.

Аксессуары для сна Из-за своего увлечения регби в колледже сегодня Крис испытывает проблемы с дыханием, поэтому часто храпит по ночам. Сейчас он пользуется назальным пластырем, который помогает избавиться от этой проблемы, а также купил маску для сна. Мужчина утверждает, что хотя он и выглядит в маске смешно, теперь ему не досаждают фары проезжающих мимо дома машин.

Гаджеты

Пользуясь смартфоном перед сном вы подавляете выработку гормона мелатонина. В ходе эксперимента Крис отказался от использования гаджетов перед сном и мозг это «одобрил». Мужчина стал отправляться спать раньше, чем обычно, но на качество сна такое лишение не повлияло.

Физические упражнения

Блогер любит спорт и посещает тренажерный зал трижды в неделю, выполняя как силовые упражнения, так и кардио. Ему было любопытно, способна ли физическая нагрузка влиять на эффективность сна. Оказалось, что не способна. Дни тренировок отличались только тем, что он быстрее уставал и ложился спать раньше, что позволило ему высыпаться на 10-15% лучше.

Крису 41 год, он воспитывает троих детей, посещает спортзал и спит в маске для сна с назальным пластырем. Не скажешь, что его сексуальная жизнь бурная, и энергии на супружеский долг ему хватает только в выходные. Тем не менее в дни, когда он занимается любовью, качество сна увеличивается на 20%. ​