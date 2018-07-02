Он похудел на 100 кг без диет! 7 простых правил

За 30 месяцев Джон Гэбриэл скинул 100 килограммов без всяких диет. Потому что в первую очередь нужно навести порядок не в тарелке, а в голове, да и в жизни вообще, считает он.

Он не стал слепо полагаться на советы диетологов, а прибегнул к помощи собственной головы. Джон, брокер с Уолл-стрит, привык систематизировать любую информацию, которая приходит ему на ум. Вот его 7 правил для успешного похудения (опуская все биохимические и гормональные нюансы, которые ему пришлось изучить, чтобы расстаться с половиной своего веса): Правило номер один: я плюнул на диеты и начал разбираться с питательными веществами.

Оказалось, что мне всю жизнь не хватало жирных кислот омега-3, высококачественных белков, витаминов. Заметьте, ни одна диета об этом не говорит. И это большая ошибка. Я изменил свой рацион так, чтобы получать достаточное количество всех нужных мне веществ.

И знаете что? После этого тяга к конфетам и чипсам отпала сама собой! Их просто не хотелось и все. Видимо, в них было что-то, что находилось в тех самым недостающих мне ранее питательных веществах.

Правило номер два: я вылечил свой кишечник.

Вы даже не представляете, как это важно — здоровый кишечник. Люди регулярно объедаются, потому что их кишечник не умеет эффективно извлекать из пищи необходимые вещества. И тело в панике запасается жиром.

К тому же проблемы с пищеварением провоцируют воспаления, что влияет на гормональный фон. Ешьте чаще пробиотики (кефир, йогурты) и продукты с «правильными» пищеварительными ферментами.

Правило номер три: пересмотрел режим сна.

Важно нормализовать сон. Раньше ложиться и раньше вставать. Любые проблемы со сном становятся причиной того, что вы набираете вес. Причина в тех же гормонах. Бессонница изменяет гормональный фон, из-за чего постоянно тянет на сладкое и жирное. Это приводит к высокому уровню кортизола, который заставляет вас есть фаст-фуд, чтобы побороть депрессию, но нездоровая еда дает только временное облегчение, лишь провоцируя выработку кортизола в будущем. Не говоря уже о том, что ночью просто хочется залезть в холодильник и чего-нибудь слопать на сон грядущий.

Правило номер четыре: «покопался» в голове.

И еще про кортизол. Его второе официальное название «гормон стресса». Плохо спите — вызываете стрессовую ситуацию для организма. А то, что стресс влияет на аппетит, вы наверняка знаете и без меня. Я начал медитировать и визуализировать в своем сознании каждый следующий день (Визуализация — методика в восточных науках, направленная на создание в воображении образов желаемой действительности, работает на сознательном и подсознательном уровне). Я избавлялся от стресса, а с ним и килограммов.

Правило номер пять: узнал про детоксикацию.

После нескольких месяцев учебы я дошел до раздела о токсинах. И узнал, что организм использует жировые клетки для хранения избытка токсинов. К тому моменту я уже скинул 70 килограммов, но предстояло избавиться еще от тридцати, и именно в них скопились все мои токсины. Так я увлекся детоксом.

Начал «промывать» внутренности организма большим количеством щелочных жидкостей — это вода с лимонным соком, яблочный уксус, зеленые соки. Ел много зелени, салатов, проростков, клетчатки.

Последние 30 кг я сбросил намного быстрее, чем первые 30 кг. Хотя, казалось бы, должно быть наоборот. Все худеющие знают, как легко начать худеть, и как тяжело даются последние килограммы.

Правило номер шесть: перестал париться из-за денег.

Я сейчас скажу странную вещь. Но это так. Чем меньше вы зависите от денег, тем вы счастливее и стройнее. Я переехал в более дешевый дом, стал меньше тратить на всякие вещи и гаджеты, я даже начал выращивать некоторые овощи. И стал меньше переживать из-за денег.

А когда я нервничал, то знал, что могу обойти дом с другой стороны и съесть помидор, который я сам и вырастил. Это лучше, чем заедать стресс шоколадкой.

Правило номер семь: признался самому себе.

Чтобы решить свою проблему с весом, нужно раз и навсегда признаться самому себе: вы такой не из-за генов, и не из-за «тяжелой кости», вы такой, потому что ленивый. Чтобы справиться со своими проблемами с весом, вам придется научиться не бояться этого мира. Мне помогли медитации и практика визуализации. Так я смог избавиться от преследовавших меня психотравм.

Примерно 65–70 процентов моих знакомых в солидном весе страдают именно «эмоциональным ожирением». Многим людям настолько не комфортно жить в окружающем мире, что они подсознательно чувствуют себя в большей безопасности со своим «защитным» жировым шаром. Звучит, конечно, довольно странно, но это правда.