Ещё
Как сделать грудь упругой
Далее:
Читайте также:
Ещё

Как сделать грудь упругой 

Карельские вести 1 час назад
Фото: depositphotos
Вы желаете сделать грудь упругой? Можно пойти к хирургу, и он вам сделает большую, упругую и привлекательную грудь:) Но зачем тратить много денег на «фальшивку», лучше иметь свою естественную и упругую грудь. Давайте разберемся: как сделать грудь упругой?
Чтобы добиться красивой груди, необходимо выполнять упражнения, следовать некоторым рекомендациям, и поменьше кушать.

Рекомендации по уходу за грудью

  • Чтобы ваша грудь стала упругой и красивой, соблюдайте следующие советы:
  • Бюстгальтер нужно подбирать правильно, чтобы он не давил на грудь; вам должно быть удобно и комфортно в нем.
  • Несколько раз в день делайте массаж груди, главное — не переборщите с силой, иначе эффект будет противоположный.
  • Делайте косметические маски хотя бы один раз в неделю. При этом желательно, чтобы маски были из натуральных народных компонентов.
  • Принимайте контрастный душ. Он не только поможет стать вашей груди более упругой, но и вообще всему телу.
  • Используйте питательные кремы для вашей груди. Это наиболее важно, если у вас кожа склонна к сухости.
  • Старайтесь правильно питаться. В вашем рационе должна присутствовать рыба, фрукты и овощи.
  • Не переохлаждайтесь. Лучше всего проходить обследование у маммолога хотя бы несколько раз в год. И вообще следите за здоровьем груди:) Но, придерживаясь лишь рекомендациям, добиться упругой груди будет крайне сложно. Необходимо также выполнять упражнения для упругой груди, чтобы быстро добиться результатов. Быстро — это, конечно, условно, несколько месяцев помучиться придется в любом случае, но несколько месяцев это быстро, ведь можно годами пытаться добиться хорошей фигуры.

Упражнения для упругой груди

Чтобы сделать грудь упругой и улучшить её форму, помогут специальные упражнения.

1. Классические отжимания

Примите упор лёжа. Поставьте руки на ширине плечь. Опускайтесь на вдохе вниз до образования прямого угла в локтях. На выдохе выпрямите руки. Сделайте 3-4 подхода на максимальное количество раз.

2. Отжимания от стены (для новичков)

Положите руки на стену на уровне груди, на расстоянии чуть шире плеч. На вдохе согните руки в локтях до образования прямого угла в локтях. На выдохе вернитесь в исходное положение. Сделайте 3-4 подхода по 30-40 раз.

3. Отжимания от скамьи

Положите руки на скамью. Медленно опускайтесь подбородком к скамье. Вернитесь в исходное положение. Сделайте 3 подхода по 12-15 раз.

4. Обратные отжимания от перекладины

Возьмитесь руками за перекладину. Встаньте на пятки оторвав носки от поверхности. Всё тело держите в напряжении. Спину не прогибайте. На выдохе подтягивайте себя вверх. На вдохе опускайтесь вниз. Сделайте 3 подхода по 30-40 раз.

5. Упражнение «Отдых»

Встаньте прямо. Сведите ладони вместе. Приложите максимальные усилия. Прочувствуйте напряжение грудных мышц. Выполняйте это упражнение в промежутках между основными в течении 1-й минуты.
В конце тренировки сделайте растяжку для проработанной группы мышц. Выполняйте этот комплекс 2-3 раза в неделю.
Карельские вести: последние новости
Он похудел на 100 кг без диет! 7 простых правил Секс после менопаузы: как сделать его максимально приятным? Фитнес FAQ — часто задаваемые вопросы
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение