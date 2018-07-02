Миф о пользе физических тренировок для похудения

В числе самых распространенных причин занятия спортом — желание сбросить лишний вес. Многие люди вкладывают огромные усилия в тренировки, не получая эффекта. Не понимая причин происходящего, они начинают заниматься больше, нанося вред организму. Чтобы предотвратить подобный исход, следует заранее разобраться, почему упражнения для похудения — главный миф спорта.

История возникновения

В 30-х годах ученые были уверены, что занятие спортом тормозит процесс похудения. Медики-специалисты, занимавшиеся лечением лишнего веса, рекомендовали пациентам максимально снизить физическую активность с целью устранения жировых отложений. Основой описанной методики стало исследование, подтвердившее усиление аппетита у людей, придерживающихся спортивного образа жизни.

В 40-х годах было проведено новое исследование, определившее усиление сжигания калорий во время тренировки. Ученые установили длительность тренировок для сжигания калорий, полученных при употреблении определенных блюд.

Миф о пользе фитнеса для похудения появился с 60-х годов на территории США.

Идею построили на принципе о сжигании калорий во время тренировки. Как следствие, возникло мнение об аналогичном влиянии физических упражнений на жир.

Известный французский ученый Жан Майер провел новый эксперимент при участии 32 девушек скаутов. Ученый выяснил, что фигуры участниц, уделявших внимание физическим тренировкам, отличаются низким показателем жировых отложений. На основании полученного результата Майер составил ряд работ, описав влияние образа жизни на формирование жировых отложений. Профессор положил начало мифа об эффективности физических упражнений при сжигании лишнего веса.

Популяризация аэробики

Доктор Кеннет Куппер первым ввел термин «аэробика», разрабатывая курс упражнений для улучшения работы сердечно-сосудистой системы. В конце 70-х годов исследователь выпустил книгу, подразумевая под понятием «аэробики»:

бег;

быструю ходьбу;

плавание.

Автор указал, что физические тренировки укрепляют здоровье, способствуют развитию легких, усиливают сопротивляемость болезням. В книге отсутствует утверждение о связи между занятием фитнесом и снижением жировых отложений.

В начале 80-х годов стартовала продажа видео-курса тренировок под авторством актрисы Джейн Фонды. Кинозвезда рассказала о значении аэробики и диет для формирования спортивной фигуры. Видео-уроки актрисы нашли популярность среди миллионов людей. Часть, касающаяся правильного питания, перестала учитываться поклонниками — начинающие спортсмены перешли исключительно к силовым тренировкам.

В современном обществе ведется намеренная популяризация описанного мифа. На фитнесе построен целый бизнес:

открываются тренажерные залы;

осуществляется распространение фитнес-трекеров, спортивных напитков, одежды;

ведется продажа спортивных программ для похудения.

По этой причине, большинство людей не имеют возможности узнать о реальном влиянии тренировок на избавление от лишнего веса.

Развенчание мифа

Исследования Жана Майера имеют реальные основания. Но профессор не учел индивидуальные генетические особенности. Люди, страдающие с детства от лишнего веса, ведут спокойный размеренный образ жизни. Для мужчин и женщин, получивших от природы худощавое телосложение, характерен высокий уровень активности. Строение тела формирует привычки, поэтому утверждение о связи физической активности и сжигании жира — частично заблуждение.

Особенность человеческого организма заключается в использовании 3/4 полученного количества калорий на поддержание внутренних процессов. Ранние исследования ученых не брали во внимание описанный фактор, поэтому расчеты не верны. Интенсивные физические тренировки не способны потратить более 30% от общего количества калорий, получаемых организмом, поскольку указанная цифра — предел.

Исключив из рациона ряд продуктов, а также уменьшив общее число потребляемых калорий минимум на 1/6, можно получить эффект, равнозначный получасовой пробежке.

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Значение диеты

Физические тренировки играют важную роль для укрепления организма, развития мускулатуры, повышения иммунитета. Но без сбалансированного питания сжигание жира невозможно. Снижение употребляемой пищи — неправильное решение. Основная задача — сбалансировать рацион, увеличив количество сжигаемых калорий.

Положительный эффект для снижения лишнего веса при совместном применении тренировок с диетами возможен, если ведется расчет потребляемых питательных веществ по схеме:

10% жиров;

30% белков;

60% углеводов.

Указанное соотношение способствует эффективному распаду жировых клеток вместе с тренировками.

Физическая активность

Создать дефицит калорий при помощи физических тренировок практически невозможно. Организм накапливает достаточный запас энергии, чтобы восстановиться после серьезных нагрузок без получения новых калорий.

Главная заслуга занятия спортом — улучшение обмена веществ. Указанное условие ускоряет метаболизм, а расход калорий, накопленных организмом, повышается. У описанной особенности имеется недостаток: стабильные нагрузки способствуют адаптации тела. Организм начинает накапливать больший запас энергии. Спортсмен меньше устает во время тренировки, практически не сжигая калории.

Набрав определенный вес, тело фиксирует состояние, считая его нормальным. Организм воспринимает попытки похудеть как стресс, процесс замедляется, а эффект от тренировок снижается к минимуму.

Для устранения лишнего веса, фитнес должен совмещаться с диетой. Опытные спортсмены периодически изменяют программу тренировок, не позволяя организму адаптироваться к новым условиям.

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