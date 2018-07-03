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Как правильно мыть руки
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Только 3% людей знают, как правильно мыть руки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos
По данным Министерства сельского хозяйства США, регулярно и правильно моют руки всего 3 процента людей. Остальные 97 моют недостаточно часто или вовсе пренебрегают этой простой гигиенической процедурой.
Мыть руки лучше холодной водой или той, которая комфортна для вас, но не слишком горячей — вы все равно не сможете убить микробы, выбрав более высокую температуру, а лишь обожжете себя.
Антибактериальное мыло на самом деле бессмысленно. У него нет никаких преимуществ перед обычным мылом, скорее имеются недостатки. Антибактериальное мыло содержит вещество триклозан, которое может негативно сказываться на состоянии кожи людей и животных.
Особое внимание следует уделить области под ногтями — при мытье большинство людей на самом деле не удаляет крупицы грязи оттуда.
Мыть руки нужно регулярно. Английские специалисты из Королевского фармацевтического общества (RPS) даже назвали минимальное время для этой процедуры — не менее 20 секунд.
А если человек контактировал с потенциальным переносчиком большого количества бактерий, время нужно существенно увеличить. Мыть руки в таком случае можно и пять, и даже 10 минут.
Женский форум4
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