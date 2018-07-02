Ещё
Только 3% людей знают, как правильно мыть руки
Далее:
Читайте также:
Ещё

Только 3% людей знают, как правильно мыть руки 

Рамблер 45 минут назад
Фото: depositphotos
По данным Министерства сельского хозяйства США, регулярно и правильно моют руки всего 3 процента людей. Остальные 97 моют недостаточно часто или вовсе пренебрегают этой простой гигиенической процедурой.
Мыть руки лучше холодной водой или той, которая комфортна для вас, но не слишком горячей — вы все равно не сможете убить микробы, выбрав более высокую температуру, а лишь обожжете себя.
Антибактериальное мыло на самом деле бессмысленно. У него нет никаких преимуществ перед обычным мылом, скорее имеются недостатки. Антибактериальное мыло содержит вещество триклозан, которое может негативно сказываться на состоянии кожи людей и животных.
Особое внимание следует уделить области под ногтями — при мытье большинство людей на самом деле не удаляет крупицы грязи оттуда.
Мыть руки нужно регулярно. Английские специалисты из Королевского фармацевтического общества (RPS) даже назвали минимальное время для этой процедуры — не менее 20 секунд.
А если человек контактировал с потенциальным переносчиком большого количества бактерий, время нужно существенно увеличить. Мыть руки в таком случае можно и пять, и даже 10 минут.
Женский форум1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото обнаженной Хайди Клум взбудоражило Сеть29
Неожиданный эффект перевернутых бикини43
Мужчины рассказали про девушек-попрошаек5
Родители, превратившие детей в монстров ради славы2
Звездные детки, которые уже не совсем невинны
Видео
00:16
Седокова загорает топлес на яхте в Сен-Тропе
Звёзды
10:04
Откуда взялись современные модные тренды
Мода
00:12
Сняли с паузы: Агата Муцениеце осталась с мужем
Звёзды
12:06
Богачи, превратившиеся в пластиковых кукол
Красота Здоровье
07:08
Звёзды, которые не уважают команду
Звёзды
01:00
Лада Дэнс ужаснула подписчиков изменившимся лицом
Звёзды
03:50
Опасные болезни, которые так и не объяснили
Здоровье
00:49
Неожиданный эффект перевернутых бикини
Мода
00:25
Невеста Данилы Козловского позирует топлес
Звёзды
08:36
Как мозг дурачит нас
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение