Фитнес FAQ — часто задаваемые вопросы

1. Какое время лучше всего для тренировки?

Точно сказать, какое время наиболее подходит для тренировки нельзя. Главное тренироваться в одно и то же время. Будет это утро или вечер большого значения не имеет.

2. Какие упражнения самые эффективные?

Будет очень хорошо, если Ваши тренировки будут включать следующие упражнения:

силовые упражнения

аэробные упражнения

упражнения на растяжку

На силовые упражнения (тренажёрный зал) нужно отвести как минимум 2 тренировки в неделю. Продолжительность тренировки 1-1,5 часа. Для аэробных тренировок лучше всего подходит спокойный бег продолжительностью 20-30 минут. Лучше всего бегать каждый день, кроме дней силовых тренировок.

Внимание! Бегать нужно на очень чистом воздухе.

3. Можно ли с помощью упражнений сбросить вес в конкретной части тела?

Вес сбрасывается, когда вы тратите больше калорий чем получаете. Силовые упражнения укрепляют мышцу, но не превращают жир в мышечные волокна. Когда мышцы укрепляются и начинают расти, требуется много калорий, тогда и начинает «таять» жир и превращаться в калории. Ешьте меньше!

4. Опасно ли быстрое похудение?

Без вреда для здоровья можно худеть на 200-1000 грамм в неделю. В начале программы похудения можно сбрасывать и больший вес. Если постоянно сбрасывать больше 1 кг в неделю вы будете «сжигать» не только жир, но и мышцы, энергопотребление которых и отвечает за Ваше успешное похудение.

5. Полезно ли чувствовать мышечную боль во время и после тренировок?

“Нет боли, нет роста” — девиз прошлого. Упражнения не должны быть болезненными, а боль не является признаком хорошей тренировки. Вы можете ощущать боль в мышцах после начала тренировок, но так не должно быть постоянно. Если боль присутствует после каждой тренировки, значит Вы слишком стремительно увеличиваете нагрузки. Ничего хорошего это вам не даст.

6. Какие признаки перетренированности?

ухудшение физических способностей

чувство усталости, даже через день отдыха

плохое настроение, чувство беспокойства, депрессия

учащенный пульс

боль в мышцах даже после длительного отдыха

плохой аппетит

7. Что нужно делать, чтобы не перетренироваться и не получить травму?

Слушайте внимательно Ваше тело, оно ведь живое.

отдыхайте 1-2 дня, чтобы организм восполнил свои ресурсы и смог подготовиться к дальнейшим нагрузкам

увеличивайте нагрузки не более чем на 10% в неделю, особенно если вы вели неспортивный образ жизни

разнообразьте иногда ваши тренировки — бегайте, плавайте, играйте в волейбол…

используйте качественное, исправное и безопасное оборудование на тренировках

прежде чем выполнять новое упражнение, узнайте как его нужно выполнять правильно

8. Полезно ли тренироваться через боль?

Нет. Боль — сигнал организма о том, что ему причиняется вред. Если тренируясь игнорировать боль, её можно спокойно превратить в травму, например, разрыв связок. Поэтому если ваши мышцы болят — отдохните лишний день, попейте сока, выспитесь, наконец, как следует.

9. Как можно поддерживать форму во время восстановления от чрезмерной перетренированности (травмы)?

Существуют различные виды физических нагрузок, которые не усугубляют состояние перетренированности и способствуют поддержанию формы. Плавание чаще всего оказывается полезным в таком случае. В воде человек находится в состоянии невесомости. Также вы можете тренировать неповреждённую часть тела, например, ноги, когда травмировано плечо.

10. За сколько времени нужно есть перед тренировкой?

Перекусить можно за час до тренировки, а вот хорошо поесть лучше за 2-3 часа до тренировки. Тренироваться на полный живот не только неудобно, но и вредно.

11. У меня пересыхает во рту во время тренировки?

Все кто усердно занимаются в зале — потеют и таким образом теряют воду. Не поленитесь пить воду во время тренировки. Потеря всего 3% от всей жидкости в организме может вызвать сильные головокружения и усталость.

12. Когда я делаю упражнение я надолго задерживаю дыхание.

Правильное дыхание очень важно при тренировках. Если в мышцах есть кислород — есть и сила. Перекрытие доступа кислорода вредно для мозга и сердца (мышц). Старайтесь вообще следить, чтобы зал был проветрен.

13. Зачем разминаться — это ведь так нудно и бесполезно?

Если вы собираетесь действительно тренироваться, а не проводить время в зале, то разминка необходима. 5-7 минут на велотренажёре, скакалке или беговой дорожке. Потом можете помахать «крыльями» и ногами.