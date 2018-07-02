Что делать, если резко упало давление

Мелькающие пятнышки в глазах, звон в ушах, слабость в конечностях, бледная кожа, упадок сил, потеря концентрации — все это может сигналить о том, что у человека значительно понизилось давление. Упавшее давление и вызванное им полуобморочное состояние являются одними из самых частых недомоганий жарким летом. По словам врача Виктории Савицкой, в ситуации с упавшим давлением не стоит самостоятельно принимать какие-либо препараты, если лекарства не принимались раньше и не назначались терапевтом. Что можно сделать — это выпить чашку крепкого черного сладкого чая. В идеале — с курагой. Кофе тоже способствует повышению давления, но также может спровоцировать спазм сосудов (если, к примеру, разница между нижним и верхним показателем давления большая). Поэтому, отметила врач, лучше не рисковать и не пить совсем. Падение давления может стать следствием многих факторов. Нередко это происходит на фоне нехватки питательных веществ, тем более, что в жару пропадает аппетит и есть не хочется. В таком случае будет полезно перекусить — конкретно, съесть черный хлеб со сливочным маслом и сыром. Этот вид бутерброда содержит жиры, углеводы, а также витаминов группы В — нутриенты, которые быстро восстанавливают энергетический тонус. Также ослабевшему от понизившегося давления человеку будут полезны сухофрукты, которые активизируют защитные силы и помогают сердцу благодаря высокому содержанию калия. Если случаи падения давления повторяются, необходимо обратиться за обследованием. Причиной данного нарушения могут быть как стрессы и усталость, так и гормональные нарушения, диабет, сердечная недостаточность. Ранее МедикФорум писал о том, как долго способны жить современные пенсионеры.