Тренировка грудных мышц на турнике

Турник — популярный спортивный снаряд, предназначенный для тренировки верхней части тела. Он позволяет проработать практически всю мускулатуру корпуса и рук. При помощи подтягиваний можно накачать и грудь. Но для этого необходимо знать технику и правила выполнения упражнений.

Разминка

Ни одна тренировка не проводится без разминки. Турник — травмоопасный снаряд. Разминочный этап снижает риск получения растяжений или повреждения мышечных тканей. Большинство новичков, стремящихся накачать грудные мышцы на турнике, забывают о разминке, считая ее бесполезной тратой времени. На самом деле, разминочный этап улучшает результативность, ускоряя развитие мускулатуры.

Разминка состоит из:

махов руками;

поворотов и наклонов туловища;

отжиманий.

Ее цель — проработать части тела, используемые в процессе тренировки.

Неподготовленная мышца хуже воспринимает нагрузку, замедляя рост.

Тренировка

Даже опытные спортсмены не всегда знают, как накачать грудные мышцы на турнике. Подтягивания на перекладине — простое упражнение. Но небольшое изменение расстояния между руками, другой хват, или отсутствие спортивных перчаток значительно перераспределяют нагрузку.

Новичкам, желающим узнать, как накачать грудь на турнике, необходимо принять во внимание следующие правила:

Основа результативности — качество, а не количество. Пять ровных и плавных подъемов тела на перекладине дадут больше пользы, чем десять подтягиваний с рывками.

Соблюдение правильного дыхания повышает эффект в два раза. При подъеме тела вверх делается вдох, а при спуске — выдох. Мышечные волокна лучше развиваются за счет медленного выполнения упражнений.

Любой тип подтягиваний оказывает нагрузку на грудные мышцы. Но наибольший результат дает узкий хват с ладонями, направленными на себя.

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Набор мышечной массы возможен только при регулярных занятиях. Спортсмены, которым известно, как накачать грудные мышцы на турнике, часто забывают о других упражнениях. Отсутствие общего развития, тормозит процесс. Прокачка груди должна сопровождаться тренировкой спины, плеч, пресса. Данную задачу также решают подтягивания на перекладине.

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