Кремы-депиляторы: спасение или вчерашний день?

Как ухаживать за кожей после депиляции, и кому нельзя использовать кремы-депиляторы? Врач-дерматокосметолог клиники Марии Ширшаковой Дарья Ермалюк (@ermalyukdasha) — о составе средств и их эффективности.

Как работают кремы-депиляторы?

У всех кремов для депиляции практически идентичный состав. В каждом креме в разном соотношении содержатся эмульгаторы, эмоленты, масла, отдушки. Основные действующие вещества — высокощелочные компоненты, которые смягчают волос и позволяют тиогликолятам кальция или калия проникнуть под кожу. Они, в свою очередь, разрушают дисульфидные связи и растворяют кератин (белок) в структуре волоса. По этой причине волоски легко смываются с водой после использования кремов-депиляторов.

Что такое тиогликоляты и безопасны ли они?

Главная проблема кремов депиляторов состоит в тиогликолятах — они совсем не полезны. По этой причине многие кремы для депиляции не проходят аттестацию. Растворяя белок, тиогликоляты проникают в эпидермис. У людей с чувствительной кожей они могут вызывать покраснения и даже ожоги. А учитывая, что их нужно использовать каждые 5-10 дней (в зависимости от того, как быстро у вас растут волосы), для кожи это большой стресс. Нельзя точно сказать, как отразится на ее состоянии регулярное нанесение кремов-депиляторов в течение нескольких лет — таких исследований в открытом доступе нет.

Важное правило: не оставляйте крем для депиляции на коже больше чем на 15 минут. Если придерживаться инструкции и соблюдать все меры безопасности, неприятных последствий быть не должно.

Как защитить себя от аллергической реакции?

Перед использованием любого крема-депилятора я настоятельно рекомендую делать аллергопробу. Нанесите небольшое количество крема на предплечье, оставьте на 1-2 минуты и посмотрите на реакцию. Если покраснений нет, крем для депиляции можно использовать. Главный аллерген в составе средства — тиогликолят. Плюс, у вас может быть индивидуальная непереносимость определенных эмульгаторов, отдушек, масел, эмолентов. У аллергиков возможна реакция на запах средства. Так как в составе кремов-депиляторов много щелочи, у них резкий едкий запах.

Есть ли накопительный эффект?

Нет, накопительного эффекта не будет. После регулярного использования кремов-депиляторов волосы будут истончаться и превращаться в пушок. Но на скорость роста волос кремы никак не повлияют.

Как выбирать крем для депиляции?

Несмотря на то, что я не сторонник кремов-депиляторов, настоятельно рекомендую подбирать их по типу кожи и для конкретной зоны: для ног, бикини, подмышечных впадин, лица. Если у вас тонкая, чувствительная кожа, склонная к аллергии, используйте самые деликатные кремы.

Из конкретных брендов могу порекомендовать Veet и Sally Hansen. Неплохие средства у Eveline. Единственный минус — это едкий запах. Зато в комплекте есть лопаточка и успокаивающий крем после процедуры.

Крем-депилятор — это прошлый век или необходимость?

Я склоняюсь к первому утверждению. Но кремы-депиляторы будут полезны молодым девушкам с тонкими пушковыми волосами, которые медленно растут, — на таких зонах средства хорошо сработают, и использовать их нужно будет не так часто, как я говорила. Если же волосы темные, жесткие, есть вросшие волоски, то кремы их не растворят и вы просто потратите время.

Сейчас есть много более эффективных способов — лазерная, фото— и электроэпиляция. Все индивидуально, но, как правило, после 7-10 процедур проблема нежелательных волос уходит. Конечно, это более дорогой вариант, но он безопаснее и эффективнее.

Кому нельзя использовать кремы-депиляторы?

Как я уже говорила, людям, склонным к аллергии. Если у вас на коже есть ранки, ссадины, царапины, воспаления, от кремов для депиляции советую отказаться. Людям с кожными (псориазом, экземой) и онкологическими заболеваниями о них также стоит забыть. В зоне депиляции не должно быть родинок.

Нельзя использовать кремы-депиляторы сразу после загара. Беременным также нужно быть осторожнее: даже если в инструкции противопоказаний нет, от крема лучше отказаться. Во время беременности меняется гормональный фон, и нельзя точно сказать, как кожа отреагирует на состав средства.

Как ухаживать за кожей после депиляции?

Советую пару дней воздержаться от воздействия открытых солнечных лучей. После депиляции наносите питательные кремы для чувствительной кожи — они чаще всего есть в комплекте. Можно также использовать обычные аптечные средства: Бепантен или Декспантенол. У марки Sally Hansen есть хороший крем после депиляции.

На сутки откажитесь от спиртосодержащих средств (например, дезодорантов) и мыла, которое сушит кожу.