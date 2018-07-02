Упражнения дома и на отдыхе

Даже самые преданные любители спорта не могут вечно находиться в спортзале и так или иначе сталкиваются с ситуацией, когда его посещение становится невозможным, например, на отдыхе. Однако отсутствие идеальных условий для тренинга не должно вас останавливать. Спортсмен должен поддерживать себя в форме, где бы он не находился, а неделя-две без тренировок и при отсутствии правильного питания может привести к потере существенной части прогресса.

Заниматься спортом можно где угодно, и, чтобы подтвердить это, в данной статье мы приведем перечень упражнений, которые помогут вам поддерживать форму даже дома или в горах.

Упражнения для ног и ягодиц

После разминки приступаем к упражнениям из следующего списка:

Приседания.

Выпады.

Рассмотрим каждое упражнение по отдельности.

Приседания классические

Приседания приносят пользу, если не забывать про правила занятий и выполнения.

Данное упражнение считается лучшим для похудения, так как стимулирует выработку гормонов и ускоряет сжигание калорий.

Порядок выполнения:

Ноги расставлены чуть шире плеч, держим спину прямой.

Опускаем таз назад, будто стараемся сесть на стул, который расположен позади нас.

Приседаем глубоко, пока бедра не становятся параллельными поверхности пола..

Встаем в исходное положение. При этом все время спина остается выпрямленной, а поясница не прогибается.

Выполняем 4 подхода по 15-20 повторений.

Выпады классические

Порядок выполнения:

Становимся в исходное положение. Становимся ровно, спину держим прямой, руки кладем на талию.

Широко шагаем вперед. Упираемся на ногу и приседаем, пока угол в колене не стал прямым (90 градусов).

Возвращаем ногу в первоначальную позицию.

Повторяем со второй ногой.

Выполняем упражнение в 4 подхода по 10-14 повторений в каждом. В процессе поочередно меняем ноги.

Выпады обратные

Порядок выполнения:

Становимся в исходное положение. Ноги шире плеч, носки прямо, руки кладем на талию или вытягиваем вперед.

На вдохе совершаем широкий шаг назад, оставшуюся на месте ногу сгибаем в колене до прямого угла.

На выдохе возвращаемся в исходное положение.

Повторяем те же действия с другой ногой.

Выполняем упражнение в 4 подхода по 10-14 повторений в каждом. В процессе поочередно меняем ноги.

Упражнения для рук Если предположить, что дома или на отдыхе нет даже гантелей и перекладины, то приведем следующие типы упражнений:

Отжимания.

Обратные отжимания.

Отжимания

Отжимания— многогранное упражнение, допускающее вариации исполнения и воздействующее на большую часть групп мышц. Рассмотрим самый базовый вариант. Последовательность действий:

Занимаем исходное горизонтальное положение. Делаем упор в пол прямыми руками так, чтобы тело образовывало линию. Для стабилизации тела напрягаем мышцы брюшного пресса, ягодицы и ноги.

Сгибаем руки и опускаемся, пока не коснёмся грудью пола.

Поднимаемся в исходное положение, не разгибая до конца руки.

Делаем упражнение в 3 подхода по 15 повторений. Число повторений может увеличиваться в зависимости от способностей спортсмена.

Обратные отжимания

Для выполнения упражнения нам понадобится упор для рук, например, стул. Последовательность действий:

Садимся на пол спиной к опоре. Пятки выпрямленных ног кладем на другую опору перед собой. Заведенными назад ладонями держимся за края первого стула.

Переносим вес тела на предплечья, выталкиваем корпус вперед и поднимаем таз на высоту опор.

Опускаемся, пока угол сгиба в локте не станет прямым..

Движением трицепсов поднимаем корпус.

Упражнения для пресса

Пресс слабо подвержен гипертрофии. Упражнения на пресс приносят наименьший вклад в его проявление в виде вожделенных кубиков, так как сжигают минимум калорий. Однако его развитие важно для здоровья. Рассмотрим базовые упражнения для домашних условий:

Планка.

Скручивания лежа.

Вакуум.

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Планка

Порядок выполнения:

Занимаем горизонтальное положение на полу с упором на носки ног и локти.

Втягиваем живот, напрягая для стабилизации ягодицы и ноги.

Держимся сколько сможем, стараемся повышать время.

Данное упражнение задействует также и внутреннюю часть пресса. Дополнительное влияние оказывается на спину.

Скручивания лежа

Порядок действий:

Занимаем исходное горизонтальное положение на полу. Поясницу стараемся прижать к полу, ноги несильно сгибаем в коленях.

С руками за головой совершаем «скручивания», стараясь, чтобы нагрузка шла не на поясницу, а на сам пресс.

На выдохе «скручиваемся», на вдохе возвращаемся в изначальное положение.

Делаем 4 подхода по 15-25 повторений, можно больше.

Вакуум

Упражнение для «плоского животика». Задействует внутренние мышцы пресса, помогает держать живот перманентно «втянутым». Порядок действий:

Встаем в исходное положение прямо. Выдыхаем и втягиваем живот как бы «вверх».

Держим 15-25 секунд.

Выдыхаем и расслабляемся.

Повторяем еще 15 раз.

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