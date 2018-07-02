4 простых способа одолеть сонливость

Сонливость коварна: она накрывает в самое неподходящее время, да еще и на работе. Что можно сделать, чтобы вернуть организму так необходимый тонус?

МедикФорум собрал несколько простых приемов, которые помогут быстро вернуться в рабочее состояние.

Стимуляция активных точек. На человеческом теле есть точки, воздействие на которые возвращает чувство бодрости. Чтобы отогнать вялость и сонливость, можно помассировать круговыми движениями мочки ушей и точку у основания переносицы. Либо надавливать на подушечки указательных пальцев в течение 1-2 минут.

Прохладная вода. Ваши действия: ополоснуть лицо и шею, подержать под проточной водой запястья, выпить залпом стакан негазированной воды.

Зеленый чай. Многие пьют для бодрости кофе, но этот напиток стимулирует нервную систему лишь кратковременно, затем может возникнуть резкий спад активности. Лучше выпейте зеленый чай: в нем такая комбинация тонизирующих веществ, что полученный заряд энергии окажется более длительным, чем после кофе.

Разминка. При физических нагрузках повышается уровень определенных гормонов, и это дает эффект бодрости. Для борьбы с сонливостью хорошо сделать несколько энергичных упражнений — приседаний, прыжков, отжиманий, ходьбы по лестнице.