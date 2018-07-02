5 неожиданных изменений в теле, с которым столкнется каждая беременная

Недостаточная осведомленность многих женщин и мужчин в анатомии и физиологии человека — явление весьма типичное. Как ни странно, женщины обычно очень мало знают даже о том, что составляет одну из самых значительных и прекрасных страниц их жизни — о биологических механизмах беременности и родов. МедикФорум решил выяснить, что происходит с телом беременной женщины.

Как меняется тело беременной?

Природа предусмотрительно и мудро подготовила женский организм к осуществлению великой миссии — вынашиванию и рождению ребенка. Пожалуй, ни один физиологический процесс не сопровождается такой большой внутренней перестройкой, не требует такого участия всех органов и систем, как беременность. Причем все это совершается очень гармонично, последовательно, согласованно. Наиболее выраженные изменения происходят во внутренних детородных органах, к которым относятся влагалище, матка, маточные трубы и яичники. Влагалище представляет собой канал, слизистая оболочка которого складчата и потому способна значительно растягиваться во время родов. Матка — полый подвижный орган грушевидной формы; она располагается в центре малого таза; стенки ее состоят из мышечных слоев, имеющих разные направления. От дна матки отходят трубы. Каждая из них имеет два отверстия: одно открывается в полость матки, другое — в брюшную полость. По трубам из яичника в матку продвигается яйцеклетка.

У нерожавшей женщины длина матки — 7—9 сантиметров, вес — примерно 50 граммов. С первых же дней беременности матка начинает размягчаться, и увеличиваться — так природа готовит удобное вместилище для плода. Каждое мышечное волокно матки удлиняется и утолщается, становясь к концу беременности в 10 раз длиннее и в 3 раза толще. Кроме того, появляются новые волокна. Размягчается, приобретает эластичность и соединительная ткань. Общая длина матки к моменту родов возрастает до 25— 30 сантиметров, вес — до 900—1 000 граммов, а объем ее полости увеличивается в 519 раз. Изменяется и форма матки: из грушевидной она становится сначала округлой, затем шаровидной и, наконец, постепенно приобретает яйцевидную форму. К концу беременности матка уже занимает почти всю брюшную полость. Чтобы хорошо поддерживать ее, связочный аппарат становится более мощным, особенно удлиняются и утолщаются круглые маточные связки. Происходит также утолщение маточных труб. Формирование нового человека предъявляет повышенные требования ко всему организму женщины, и он отвечает на эти требования с полной готовностью, мобилизуя все свои скрытые в обычном состоянии резервы.

Как меняются показатели беременной?

Количество крови за время беременности увеличивается примерно на 23 процента. Изменяется и ее состав. На 20 процентов возрастает число эритроцитов, однако в связи с увеличением общего объема крови в одном миллилитре крови их становится меньше примерно на 10 процентов. Такое состояние иногда называют «физиологической анемией беременных», хотя на самом деле малокровия нет. Увеличивается количество лейкоцитов, фибрина, фибриногена и тромбоцитов. Это защитная реакция организма на случай кровотечений во время родов или развития послеродовой инфекции. Более интенсивной становится деятельность желез внутренней секреции, обеспечивающих мать и ребенка достаточным количеством гормонов. Диафрагма у беременной женщины поднимается выше, дыхание становится более частым, а это способствует активному газообмену. Усиливаются функции печени, выполняющей очень важную для матери и плода работу. Приспосабливаясь к росту матки, меняет свою форму и мочевой пузырь. Лучше снабжаются кровью сочленения костей таза; они размягчаются, делаются более подвижными. Беременность вызывает удивительное явление — в организме образуется новый временный орган — плацента. Для развития ребенку необходимы питательные веществ, их он получает через плаценту и пуповину из крови матери. Плацента, имеющая очень сложное строение, не только поставляет плоду углеводы, жиры, белки, соли, витамины, воду, но и обладает рядом других функций. Она, например, не допускает в кровоток плода многие микробы и вредные вещества, вырабатывает гормоны, способствующие нормальному течению беременности и развитию плода, становится «легкими» «почками» плода, освобождая его кровь от углекислоты и шлаков и снабжая кровь кислородом.

Весь этот обмен осуществляется через ворсинки плаценты; их общая поверхность к концу беременности составляет почти 10 тысяч квадратных сантиметров, а общая длина достигает 50 километров. И это — при весе плаценты 500—600 граммов! С самого начала беременности наступают изменения в молочных железах. Увеличиваются их дольки, развиваются молочные протоки, размягчается соединительная ткань, расширяется сеть кровеносных и лимфатических сосудов. Молочные железы подготавливаются к своей ответственной функции: одно прикосновение губ ребенка, одно их движение — и сработает сложная цепь рефлексов, польется из соска молоко.

Возрастание объема циркулирующей крови, отложение жира в тканях, рост плода, увеличение матки, плаценты, образование околоплодных вод обусловливают прибавление веса за период беременности в пределах 10—11 килограммов. Все эти изменения вполне естественны, физиологичны и не наносят ущерба здоровью женщины. Наоборот, они благотворно влияют на ее организм.

Советы беременной женщине

Следите за своей осанкой во второй половине беременности; старайтесь стоять и ходить более ровно. Это поможет предотвратить чрезмерный изгиб позвоночника и будет способствовать благоприятному течению родов;

Не задавайтесь целью обязательно родить богатыря и для этого побольше есть. Когда плод очень крупный (4 тысячи граммов и более), относительно чаще могут возникать осложнения, грозящие здоровью матери и особенно ребенка. Вставайте из-за стола тогда, когда еще немного хочется поесть (особенно в последние 5—6 недель беременности).

Не нервничайте по пустякам;

Продолжайте заниматься гимнастикой;

Старайтесь быть не только здоровой, но и красивой во время беременности, следите за собой, гордитесь своим состоянием, радуйтесь ему!

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